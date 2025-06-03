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Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 03.06.2025 (обновлено: 10:48 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/medvedev-2020605938.html
Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев
Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев
Российские военные активно наступают в зоне СВО и продолжат наступление, а "те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", заявил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:39:00+03:00
2025-06-03T10:48:00+03:00
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
россия
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военные активно наступают в зоне СВО и продолжат наступление, а "те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале зампред Совбеза обратился ко "всем, кто переживает и ждёт возмездия": он заверил, что "возмездие неизбежно"."Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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дмитрий медведев, россия, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев

Медведев: российская армия активно наступает и продолжит наступление

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военные активно наступают в зоне СВО и продолжат наступление, а "те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале зампред Совбеза обратился ко "всем, кто переживает и ждёт возмездия": он заверил, что "возмездие неизбежно".
"Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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