https://ria.ru/20250603/medvedev-2020605938.html

Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев

Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025

Российская армия продолжит наступление, заявил Медведев

Российские военные активно наступают в зоне СВО и продолжат наступление, а "те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", заявил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:39:00+03:00

2025-06-03T10:39:00+03:00

2025-06-03T10:48:00+03:00

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

россия

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военные активно наступают в зоне СВО и продолжат наступление, а "те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале зампред Совбеза обратился ко "всем, кто переживает и ждёт возмездия": он заверил, что "возмездие неизбежно"."Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

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дмитрий медведев, россия, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле