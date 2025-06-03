Макет спутника "Лобачевский" представили на конференции ЦИПР
"Геоскан" представил макет спутника "Лобачевский" на конференции ЦИПР
© Фото : Максим Жарков/ВКонтактеКомпания "Геоскан" представила полноразмерный макет университетского спутника "Лобачевский" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде
Компания "Геоскан" представила полноразмерный макет университетского спутника "Лобачевский" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Компания "Геоскан" представила полноразмерный макет университетского спутника "Лобачевский" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Малый космический аппарат "Лобачевский" - совместная разработка ученых Нижегородского госуниверситета (ННГУ) и специалистов "Геоскана". Спутник станет первым в России аппаратом формата CubeSat 16U, предназначенным для агроэкологических исследований. На борту будут установлены гипер- и мультиспектральные камеры, которые будут следить за состоянием растительного покрова.
"К реализации своего спутникового проекта наш университет приступил в марте прошлого года. На сегодняшний день создание спутника "Лобачевский" вошло в завершающую стадию – сейчас идет финальная сборка, в конце июля состоится сдача-приемка спутника, в августе пройдут испытания, а затем мы будем ждать своей очереди на запуск, который ожидаем осенью", - заявил ректор ННГУ Олег Трофимов.
Как рассказал руководитель спутникового проекта ННГУ Максим Жарков, для быстрой и качественной обработки данных используется искусственный интеллект. Кроме того, на борту установлен ретранслятор радиосигнала, который позволит радиолюбителям общаться на расстоянии до 3000 км с помощью обычных портативных радиостанций. Особый интерес представляет эксперимент с мемристорами – элементами, меняющими сопротивление под воздействием электрического заряда. Нижегородские учёные будут регулярно проверять их работу в космосе.
"Размеры спутника скромные – всего 20 на 20 на 40 сантиметров. В полной сборке он будет весить чуть больше 30 килограммов. Но это сложнейшее инженерное устройство, которое в экстремальных условиях космического излучения, на орбите высотой 500 километров будет нестись со скоростью 8 километров в секунду и выполнять при этом сложнейшие научные задачи: проводить дистанционное зондирование Земли с помощью двух спектральных камер и испытание группы мемристоров, созданных в нашем университете", – отмети Жарков.
Запуск спутника "Лобачевский" запланирован на осень 2025 года.