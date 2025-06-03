https://ria.ru/20250603/maket-2020811311.html

Макет спутника "Лобачевский" представили на конференции ЦИПР

Макет спутника "Лобачевский" представили на конференции ЦИПР - РИА Новости, 04.06.2025

Макет спутника "Лобачевский" представили на конференции ЦИПР

Компания "Геоскан" представила полноразмерный макет университетского спутника "Лобачевский" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-03T19:10:00+03:00

2025-06-03T19:10:00+03:00

2025-06-04T10:54:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Компания "Геоскан" представила полноразмерный макет университетского спутника "Лобачевский" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Малый космический аппарат "Лобачевский" - совместная разработка ученых Нижегородского госуниверситета (ННГУ) и специалистов "Геоскана". Спутник станет первым в России аппаратом формата CubeSat 16U, предназначенным для агроэкологических исследований. На борту будут установлены гипер- и мультиспектральные камеры, которые будут следить за состоянием растительного покрова. "К реализации своего спутникового проекта наш университет приступил в марте прошлого года. На сегодняшний день создание спутника "Лобачевский" вошло в завершающую стадию – сейчас идет финальная сборка, в конце июля состоится сдача-приемка спутника, в августе пройдут испытания, а затем мы будем ждать своей очереди на запуск, который ожидаем осенью", - заявил ректор ННГУ Олег Трофимов. Как рассказал руководитель спутникового проекта ННГУ Максим Жарков, для быстрой и качественной обработки данных используется искусственный интеллект. Кроме того, на борту установлен ретранслятор радиосигнала, который позволит радиолюбителям общаться на расстоянии до 3000 км с помощью обычных портативных радиостанций. Особый интерес представляет эксперимент с мемристорами – элементами, меняющими сопротивление под воздействием электрического заряда. Нижегородские учёные будут регулярно проверять их работу в космосе. "Размеры спутника скромные – всего 20 на 20 на 40 сантиметров. В полной сборке он будет весить чуть больше 30 килограммов. Но это сложнейшее инженерное устройство, которое в экстремальных условиях космического излучения, на орбите высотой 500 километров будет нестись со скоростью 8 километров в секунду и выполнять при этом сложнейшие научные задачи: проводить дистанционное зондирование Земли с помощью двух спектральных камер и испытание группы мемристоров, созданных в нашем университете", – отмети Жарков. Запуск спутника "Лобачевский" запланирован на осень 2025 года.

https://ria.ru/20250603/bpla-2020713593.html

https://ria.ru/20250603/dron-2020722301.html

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космос - риа наука, нижний новгород, россия, земля, олег трофим, нижегородский государственный университет, технологии