https://ria.ru/20250603/maduro--2020598255.html

Мадуро назвал Стармера безумцем после заявления о подготовке к войне

Мадуро назвал Стармера безумцем после заявления о подготовке к войне - РИА Новости, 03.06.2025

Мадуро назвал Стармера безумцем после заявления о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявившего ранее о переходе Лондона к режиму "готовности к РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:51:00+03:00

2025-06-03T09:51:00+03:00

2025-06-03T09:52:00+03:00

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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявившего ранее о переходе Лондона к режиму "готовности к войне", и назвал его "обезумевшим" и "одержимым". Британский премьер в понедельник, комментируя новую оборонную стратегию страны, заявил, что Великобритания переходит в режим "готовности к войне". Новый стратегический оборонный обзор британского правительства называет Россию "непосредственной и неотложной угрозой" и сообщает, что Лондон продолжит ежегодно направлять Киеву военную помощь в размере 4 миллиардов долларов США, потратит 8 миллиардов на производство боеприпасов и намерен создать 7 тысяч ракет дальнего радиуса действия. "Может ли быть в здравом уме премьер-министр такого могущественного государства, как Великобритания, когда говорит, что готовится к войне? Это этично, это морально - хотеть войны? Человечеству нужна не война, человечеству нужен мир", - заявил венесуэльский лидер в эфире своей еженедельной телепрограммы "С Мадуро +", комментируя высказывания Стармера. По словам Мадуро, заявления британского премьера не отражают интересы простых британцев. Венесуэльский лидер считает, что Стармер "говорит от имени выродившейся, изможденной элиты, наживающейся на производстве оружия". Мадуро задал риторический вопрос, с кем собрались воевать британские власти, и подчеркнул, что такие высказывания звучат особенно опасно в год 80-летия Победы над нацизмом, от которого Красная армия освободила Европу. Венесуэльский лидер в связи с этим призвал европейцев и весь мир поднять "мощное общественное и народное движение против милитаризма и воинственности, к которым призывает этот обезумевший, одержимый, демонический премьер-министр Стармер". Накануне посольство России в Великобритании в комментарии, поступившем РИА Новости, категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона о якобы растущей агрессии Москвы.

https://ria.ru/20250602/britaniya-2020565452.html

https://ria.ru/20250602/starmer-2020488361.html

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