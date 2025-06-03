https://ria.ru/20250603/lytkarino-2020736965.html

Воробьев проверил ход работ в лесопарке в подмосковном Лыткарине

Воробьев проверил ход работ в лесопарке в подмосковном Лыткарине - РИА Новости, 03.06.2025

Воробьев проверил ход работ в лесопарке в подмосковном Лыткарине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в лесопарке "Волкуша" в Лыткарине, благоустройство ведется по нацпроекту "Инфраструктура для... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:22:00+03:00

2025-06-03T19:22:00+03:00

2025-06-03T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в лесопарке "Волкуша" в Лыткарине, благоустройство ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и завершится уже в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году в парке появится несколько новых аттракционов: зиплайн длиной более 1 километра – спуск по стальному тросу над озером; веревочный парк с несколькими трассами разной сложности. Помимо этого, в ближайшее время откроют павильон проката для вейкборда и семейный ресторан. За два года в лесопарке полностью обновили пляжную зону: для спуска к озеру и сделали лестницы, оборудовали волейбольные площадки, душевые кабинки, раздевалки, установили спасательные вышки и модульные туалеты. Вокруг пляжа разместили кафе, пункт проката спортинвентаря и информационный центр. В отведенных зонах сделали специальные территории для разведения костров. Также появились современные входные группы, новые детские площадки, мини-футбольное поле с искусственным покрытием и зона с уличными тренажерами. Для любителей активного отдыха оборудовали лыжероллерную трассу протяженностью в 3 километра. Кроме того, в парке появился новый павильон для спортивной школы "Лыткарино". Для комфорта посетителей проложили 9 километров пешеходных дорожек из природных материалов, оборудовали вместительную парковку на 440 машиномест, дополнительно высадили более 700 кустов и 200 деревьев. По периметру территории установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион". "У нас благоустройство ведется в каждом городе – где-то это может быть сквер, где-то большой лесопарк. В Лыткарине как раз создан лесопарк “Волкуша”, который в выходной день посещают порядка 15 тысяч человек. Это не просто пляж, а большое парковое пространство, где можно заниматься различными видами спорта, проходят разные культурные мероприятия. Ежегодно в Подмосковье мы сдаем 10–13 больших лесопарков площадью порядка 100 гектаров. И всегда, когда начинаем создавать такие объекты, обязательно должны соблюсти пожелания людей, ответить на все их вопросы – будет ли видеонаблюдение, где поставить туалеты, какие оборудовать пешеходные дорожки, каким спортом можно заниматься. Сейчас у нас уже 34 лесопарка", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил, что лесопарки являются лишь частью масштабной программы благоустройства. Он подчеркнул, что в каждом городе преобразуются и центральные парки с учетом запросов жителей. По словам губернатора, программа носит долгосрочный характер и обеспечена соответствующим финансированием. В 2025 году в Лыткарине планируют завершить благоустройство еще двух пространств. Так, в парке усадьбы Чернышевых появится амфитеатр, шахматные столы с лабиринтом, зона отдыха с буккроссингом и розарием. Здесь установят бюст графа Николая Зотова. А для безопасности и комфорта гостей и жителей территорию оборудуют современными системами освещения и видеонаблюдения. Параллельно преобразится сквер в квартале 3А, где должны уложить новое пешеходное покрытие, установить камеры, скамейки и урны, также планируется озеленение. За последние годы в Лыткарине благоустроены несколько объектов. В 2019-м современный облик приобрел сквер на улице Спортивной, где появилась аллея с современной тротуарной плиткой, с системой навигации и обновленным уличным освещением. На территории реконструировали мемориал "Звезда израненная", отреставрировав имена и надписи и обновив подиум и лестницу. В 2022 году преобразился сквер на улице Ленина. Там сделали удобные пешеходные и прогулочные маршруты, установили опоры освещения, систему навигации, камеры видеонаблюдения, теневые навесы, скамейки, урны, высадили деревья и кустарники. Появилась площадка для настольного тенниса с прочными антивандальными столами и безопасным покрытием из резиновой крошки. Спустя год прошли работы в сквере "Центральный" на той же улице. Сейчас этот объект включает три основные зоны: транзитную с дорогой и парковкой, а также для активного и тихого отдыха. Пространство наполнили малыми архитектурными формами, оборудовали современным светодиодным освещением для комфортного отдыха в любое время суток, оснастили камерами видеонаблюдения "Безопасный регион".

https://ria.ru/20250603/stroitelstvo-2020689925.html

https://ria.ru/20250602/meditsiny-2020530853.html

https://ria.ru/20250528/vorobev-2019643813.html

лыткарино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лыткарино, московская область (подмосковье), андрей воробьев