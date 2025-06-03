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Фазы луны: что это такое, какая сейчас, календарь по дням
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19:58 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/luna-2020740324.html
Фазы Луны: что это такое, как определить, влияние на человека
Фазы луны: что это такое, какая сейчас, календарь по дням
Фазы Луны: что это такое, как определить, влияние на человека
Положение ночного светила изучали еще в древности, но данные лунного календаря активно используют и сегодня. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз, которые РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:58:00+03:00
2025-06-03T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Положение ночного светила изучали еще в древности, но данные лунного календаря активно используют и сегодня. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз, которыеотражаются на различных процессах на земле. Как узнать, какая фаза Луны сейчас — растущая или убывающая, где посмотреть данные на сегодня и по дням на каждый месяц, какое влияние Луна оказывает на природу и человека и как наблюдать ее изменения — в материале РИА Новости.Фазы луныЛунные фазы — это регулярно изменяющееся соотношение светлой и темной частей диска, которое мы видим с Земли в течение синодического месяца продолжительностью в среднем 29,53 суток."Геометрия процесса проста: Луна вращается вокруг нашей планеты, а Солнце освещает ту половину ее поверхности, которая обращена к светилу. По мере движения спутника к нам поворачиваются разные участки этого освещенного полушария, и наблюдатель фиксирует череду характерных картинок", — поясняет Вадим Петров, председатель Общественного совета при Росгидромете, заместитель директора "ВНИИ Экология" — единого научного центра Минприроды России.Какие бывают фазы ЛуныТрадиционно различают основные и промежуточные фазы Луны, которые имеют уникальные астрономические и визуальные характеристики."Фазы Луны — это не только оптический цикл освещенности. Это астрофизический ритм, который синхронизирует миллионы нейронных часов внутри нас. Новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна — четыре основные фазы, дополняемые промежуточными (всего восемь), известны с шумерских времен", — говорит Денис Банченко, генеральный директор и учредитель компании Advanced Scientific Resaerch Projects.ОсновныеЧетыре основные конфигурации:ПромежуточныеМежду основными фазами лежат промежуточные ступени: сразу после новолуния мы видим тонкий растущий серп, к концу первой недели он утолщается и переходит в растущую выпуклую фазу; после полнолуния диск опять начинает "таять" через убывающую выпуклую и, наконец, через узкий старый серп возвращается к новолунию."Каждое мгновение этого цикла можно описать элонгацией — углом между направлениями на Солнце и Луну, который меняется от нуля до 180 градусов и обратно. Именно элонгация лежит в основе профессиональных эфемерид, то есть таблиц небесных координат, используемых астрономами и Гидрометцентрами", — уточняет Вадим Петров. Сегодня такие расчеты доступны в приложениях, где смартфон берет координаты из GPS и синхронизирует их с атомными часами сети NTP.Календарь фаз ЛуныЛунный календарь состоит из 29 или 30 лунных суток. Можно узнать, какая сейчас Луна: ее фазу, время восхода и захода, высоту над горизонтом, азимутальный угол, процент освещенности, угловой диаметр, в каком знаке зодиака и созвездии в данный момент находится Луна, а так же какие сейчас лунные сутки.Чтобы узнать точное время восхода и захода Луны для конкретного местоположения, положение Луны на небе и другие данные, можно воспользоваться бесплатными астрономическими приложениями или сайтами.Влияние фаз Луны на природу и человекаЛунные фазы представляют собой не просто живописный календарь, а четкий индикатор перераспределения гравитационных и световых условий, который служит ключом для приливной гидродинамики, климатической диагностики и ряда биологических процессов.Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров рассказывает, что научная аппаратура фиксирует влияние фаз на океаническую и атмосферную циркуляцию, на массовое поведение морских организмов и, в едва уловимой степени, на человеческие хроноритмы. Астрономические службы публикуют точные эфемериды, а мобильные приложения дают любому желающему мгновенную информацию о текущем положении Луны и параметрах предстоящих приливов. Небесная механика буквально задает ритм жизни на нашей планете.По словам эксперта, с точки зрения гидрометеорологии лунные фазовые узлы важны, потому что определяют амплитуду приливных сил. Когда Солнце и Луна располагаются на одной прямой, то есть в новолуние и полнолуние, приливообразующие силы складываются; в океане возникают сизигийные приливы (наибольшие возникают в те дни, когда Земля, Луна и Солнце лежат примерно на одной прямой), способные превышать среднюю высоту в полтора-два раза. Во время квадратур, соответствующих четвертям, гравитационные векторы частично компенсируются, и уровень воды колеблется слабее."Секрет Луны — в ритме. А ритм — это то, с чем можно настроиться", — говорит эксперт Денис Банченко, генеральный директор и учредитель компании Advanced Scientific Resaerch Projects. В природе Луна влияет на поведение кораллов, морских червей, комаров и сов. В полнолуние активируются мелатонин-резистентные механизмы у некоторых видов рыб, а у млекопитающих — обостряется тревожность и агрессия.По данным лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований США, фиксируются до 80 % нерестовых событий в интервале плюс-минус полутора суток от новолуний. В наземных экосистемах ночная освещенность действует как регулятор активности насекомых-опылителей. В полнолуние число ночных миграционных полетов бабочек вырастает в полтора раза по сравнению с четвертными фазами.Вадим Петров уточняет, что на растения Луна влияет куда слабее: экспериментальное сельскохозяйственное тестирование выявило, что прирост биомассы томатов за цикл меняется в пределах статистической погрешности, однако количество боковых побегов действительно чуть выше в периоды яркой лунной ночи, что связывают с дополнительным, хоть и слабым, фотопериодическим стимулом.А вот человек, по словам эксперта, несмотря на устойчивые мифы о "безумии полнолуния", демонстрирует довольно скромную физиологическую реакцию."Крупнейший мета-анализ группой хронобиологов в 2021 году показал, что за три-четыре ночи до полнолуния медленноволновая фаза сна сокращается в среднем на 2,2 %, а время засыпания удлиняется на девять минут. Но после учета уличного освещения, сезонов и возраста эффект становится граничащим со значимостью. Интересно, что по статистике полиции Нью-Йорка, за 15 лет также не выявлен рост правонарушений в полнолуние после исключения влияния пятниц и праздничных дней. Отсюда следует научный вывод: реальное воздействие Луны на человека опосредованно световым режимом и, возможно, социальными или культурными установками, а не непосредственным мифическим "лунным излучением"", — заключил Вадим Петров.Денис Банченко отмечает, что по данным исследований Швейцарского центра хрононейробиологии (2013), во время полнолуния продолжительность сна уменьшается в среднем на 20 минут, снижается уровень мелатонина и активность дельта-волн. Это не эзотерика, это электроэнцефалограмма. Сновидения становятся более яркими и часто — осознанными. ASRP (Advanced Scientific Research Projects) с 2021 года ведет протоколы исследования феноменов осознанных сновидений и их связи с астрономическими циклами. Один из ключевых инструментов — алгоритм Банченко, основанный на фазовом сдвиге восприятия и фиксации точек осознания в гипнагогической фазе."Мы обнаружили, что во время полнолуния вероятность входа в осознанный сон возрастает на 34–37% по сравнению с контрольными фазами. Также работаем с эффектом синхронизации сновидений — редким феноменом, при котором два участника осознают себя в одном и том же сновиденном сценарии. Первый подтвержденный случай произошел при полной Луне 22 октября 2023 года. С полным протоколом можно ознакомиться на ResearchGate", — рассказывает эксперт.Как наблюдать за фазами ЛуныНаблюдать за фазами ночного светила легче всего невооруженным глазом. Вадим Петров поясняет, что молодой серп прячется в лучах заходящего Солнца, поэтому лучшая возможность его поймать — вечер первого или утренние часы второго дня после новолуния; бинокль с диаметром объектива 40–50 миллиметров позволит дополнительно разглядеть "земное сияние" — пепельно-серый свет неосвещенной части, вызванный отраженным земным светом.В первую четверть Луна видна днем высоко на юге и садится около полуночи; при растущей выпуклой фазе ее восход отодвигается на часы после полудня, что удобно для фотографов, желающих совместить золотой час и яркий диск. Полнолуние неизменно выходит на востоке в момент заката, кульминирует к полуночи и садится на рассвете, поэтому профессиональные съемки проводят либо сразу после восхода, либо за час до захода, когда атмосферная перспектива подчеркивает величину диска.Убывающую Луну проще "поймать" в предрассветном небе, а последние дни перед новолунием дают шанс увидеть тончайший серп всего за несколько градусов от Солнца, что считается редкой трофейной наблюдательской задачей."Современные зеркальные камеры и даже смартфоны при использовании штатива позволяют различить крупные лучевые кратеры Коперник, Тихо и лучистую систему Тихо во время полнолуния, а при боковом солнечном освещении в четвертях хорошо читаются горные хребты Апеннины и Кавказ", — заявил эксперт Денис Банченко.
https://ria.ru/20250518/egipet-2017389112.html
https://ria.ru/20250424/luna-2013090552.html
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Фазы Луны: что это такое, как определить, влияние на человека

© Getty Images / kdshuttermanПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / kdshutterman
Полнолуние
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Оглавление
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Положение ночного светила изучали еще в древности, но данные лунного календаря активно используют и сегодня. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз, которые
отражаются на различных процессах на земле. Как узнать, какая фаза Луны сейчас — растущая или убывающая, где посмотреть данные на сегодня и по дням на каждый месяц, какое влияние Луна оказывает на природу и человека и как наблюдать ее изменения — в материале РИА Новости.

Фазы луны

© ИнфографикаКак определить фазы луны
Как определить фазы луны
© Инфографика
Как определить фазы луны
Лунные фазы — это регулярно изменяющееся соотношение светлой и темной частей диска, которое мы видим с Земли в течение синодического месяца продолжительностью в среднем 29,53 суток.
"Геометрия процесса проста: Луна вращается вокруг нашей планеты, а Солнце освещает ту половину ее поверхности, которая обращена к светилу. По мере движения спутника к нам поворачиваются разные участки этого освещенного полушария, и наблюдатель фиксирует череду характерных картинок", — поясняет Вадим Петров, председатель Общественного совета при Росгидромете, заместитель директора "ВНИИ Экология" — единого научного центра Минприроды России.

Какие бывают фазы Луны

© Getty Images / m-gucciФазы Луны
Фазы Луны - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / m-gucci
Фазы Луны
Традиционно различают основные и промежуточные фазы Луны, которые имеют уникальные астрономические и визуальные характеристики.
"Фазы Луны — это не только оптический цикл освещенности. Это астрофизический ритм, который синхронизирует миллионы нейронных часов внутри нас. Новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна — четыре основные фазы, дополняемые промежуточными (всего восемь), известны с шумерских времен", — говорит Денис Банченко, генеральный директор и учредитель компании Advanced Scientific Resaerch Projects.
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Основные

Четыре основные конфигурации:
  • новолуние символизирует начало нового цикла;
  • первая четверть наступает через неделю после новолуния;
  • полнолуние, когда Луна полностью освещена Солнцем;
  • последняя четверть: завершающий этап, Луна освещена наполовину, но другая часть диска, по сравнению с первой четвертью.

Промежуточные

Между основными фазами лежат промежуточные ступени: сразу после новолуния мы видим тонкий растущий серп, к концу первой недели он утолщается и переходит в растущую выпуклую фазу; после полнолуния диск опять начинает "таять" через убывающую выпуклую и, наконец, через узкий старый серп возвращается к новолунию.
© Getty Images / Pavel ByrkinНоволуние
Новолуние - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / Pavel Byrkin
Новолуние
"Каждое мгновение этого цикла можно описать элонгацией — углом между направлениями на Солнце и Луну, который меняется от нуля до 180 градусов и обратно. Именно элонгация лежит в основе профессиональных эфемерид, то есть таблиц небесных координат, используемых астрономами и Гидрометцентрами", — уточняет Вадим Петров. Сегодня такие расчеты доступны в приложениях, где смартфон берет координаты из GPS и синхронизирует их с атомными часами сети NTP.

Календарь фаз Луны

Лунный календарь состоит из 29 или 30 лунных суток. Можно узнать, какая сейчас Луна: ее фазу, время восхода и захода, высоту над горизонтом, азимутальный угол, процент освещенности, угловой диаметр, в каком знаке зодиака и созвездии в данный момент находится Луна, а так же какие сейчас лунные сутки.
Чтобы узнать точное время восхода и захода Луны для конкретного местоположения, положение Луны на небе и другие данные, можно воспользоваться бесплатными астрономическими приложениями или сайтами.
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Влияние фаз Луны на природу и человека

Лунные фазы представляют собой не просто живописный календарь, а четкий индикатор перераспределения гравитационных и световых условий, который служит ключом для приливной гидродинамики, климатической диагностики и ряда биологических процессов.
Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров рассказывает, что научная аппаратура фиксирует влияние фаз на океаническую и атмосферную циркуляцию, на массовое поведение морских организмов и, в едва уловимой степени, на человеческие хроноритмы. Астрономические службы публикуют точные эфемериды, а мобильные приложения дают любому желающему мгновенную информацию о текущем положении Луны и параметрах предстоящих приливов. Небесная механика буквально задает ритм жизни на нашей планете.
© Getty Images / Ig0rZhПолнолуние над морем
Полнолуние над морем - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / Ig0rZh
Полнолуние над морем
По словам эксперта, с точки зрения гидрометеорологии лунные фазовые узлы важны, потому что определяют амплитуду приливных сил. Когда Солнце и Луна располагаются на одной прямой, то есть в новолуние и полнолуние, приливообразующие силы складываются; в океане возникают сизигийные приливы (наибольшие возникают в те дни, когда Земля, Луна и Солнце лежат примерно на одной прямой), способные превышать среднюю высоту в полтора-два раза. Во время квадратур, соответствующих четвертям, гравитационные векторы частично компенсируются, и уровень воды колеблется слабее.
"Секрет Луны — в ритме. А ритм — это то, с чем можно настроиться", — говорит эксперт Денис Банченко, генеральный директор и учредитель компании Advanced Scientific Resaerch Projects. В природе Луна влияет на поведение кораллов, морских червей, комаров и сов. В полнолуние активируются мелатонин-резистентные механизмы у некоторых видов рыб, а у млекопитающих — обостряется тревожность и агрессия.
По данным лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований США, фиксируются до 80 % нерестовых событий в интервале плюс-минус полутора суток от новолуний. В наземных экосистемах ночная освещенность действует как регулятор активности насекомых-опылителей. В полнолуние число ночных миграционных полетов бабочек вырастает в полтора раза по сравнению с четвертными фазами.
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Вадим Петров уточняет, что на растения Луна влияет куда слабее: экспериментальное сельскохозяйственное тестирование выявило, что прирост биомассы томатов за цикл меняется в пределах статистической погрешности, однако количество боковых побегов действительно чуть выше в периоды яркой лунной ночи, что связывают с дополнительным, хоть и слабым, фотопериодическим стимулом.
А вот человек, по словам эксперта, несмотря на устойчивые мифы о "безумии полнолуния", демонстрирует довольно скромную физиологическую реакцию.
"Крупнейший мета-анализ группой хронобиологов в 2021 году показал, что за три-четыре ночи до полнолуния медленноволновая фаза сна сокращается в среднем на 2,2 %, а время засыпания удлиняется на девять минут. Но после учета уличного освещения, сезонов и возраста эффект становится граничащим со значимостью. Интересно, что по статистике полиции Нью-Йорка, за 15 лет также не выявлен рост правонарушений в полнолуние после исключения влияния пятниц и праздничных дней. Отсюда следует научный вывод: реальное воздействие Луны на человека опосредованно световым режимом и, возможно, социальными или культурными установками, а не непосредственным мифическим "лунным излучением"", — заключил Вадим Петров.
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Денис Банченко отмечает, что по данным исследований Швейцарского центра хрононейробиологии (2013), во время полнолуния продолжительность сна уменьшается в среднем на 20 минут, снижается уровень мелатонина и активность дельта-волн. Это не эзотерика, это электроэнцефалограмма. Сновидения становятся более яркими и часто — осознанными. ASRP (Advanced Scientific Research Projects) с 2021 года ведет протоколы исследования феноменов осознанных сновидений и их связи с астрономическими циклами. Один из ключевых инструментов — алгоритм Банченко, основанный на фазовом сдвиге восприятия и фиксации точек осознания в гипнагогической фазе.
"Мы обнаружили, что во время полнолуния вероятность входа в осознанный сон возрастает на 34–37% по сравнению с контрольными фазами. Также работаем с эффектом синхронизации сновидений — редким феноменом, при котором два участника осознают себя в одном и том же сновиденном сценарии. Первый подтвержденный случай произошел при полной Луне 22 октября 2023 года. С полным протоколом можно ознакомиться на ResearchGate", — рассказывает эксперт.

Как наблюдать за фазами Луны

© Getty Images / m-gucciДевушка смотрит на Луну с помощью телескопа
Девушка смотрит на Луну с помощью телескопа - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / m-gucci
Девушка смотрит на Луну с помощью телескопа
Наблюдать за фазами ночного светила легче всего невооруженным глазом. Вадим Петров поясняет, что молодой серп прячется в лучах заходящего Солнца, поэтому лучшая возможность его поймать — вечер первого или утренние часы второго дня после новолуния; бинокль с диаметром объектива 40–50 миллиметров позволит дополнительно разглядеть "земное сияние" — пепельно-серый свет неосвещенной части, вызванный отраженным земным светом.
В первую четверть Луна видна днем высоко на юге и садится около полуночи; при растущей выпуклой фазе ее восход отодвигается на часы после полудня, что удобно для фотографов, желающих совместить золотой час и яркий диск. Полнолуние неизменно выходит на востоке в момент заката, кульминирует к полуночи и садится на рассвете, поэтому профессиональные съемки проводят либо сразу после восхода, либо за час до захода, когда атмосферная перспектива подчеркивает величину диска.
Убывающую Луну проще "поймать" в предрассветном небе, а последние дни перед новолунием дают шанс увидеть тончайший серп всего за несколько градусов от Солнца, что считается редкой трофейной наблюдательской задачей.
"Современные зеркальные камеры и даже смартфоны при использовании штатива позволяют различить крупные лучевые кратеры Коперник, Тихо и лучистую систему Тихо во время полнолуния, а при боковом солнечном освещении в четвертях хорошо читаются горные хребты Апеннины и Кавказ", — заявил эксперт Денис Банченко.
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