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Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов - РИА Новости, 03.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/liksutov-2020560377.html
Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов
Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов - РИА Новости, 03.06.2025
Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов
Фармакологические компании Москвы нарастили поставки лекарственных средств, за первый квартал 2025 года они отгрузили на 37,4% больше препаратов и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:13:00+03:00
2025-06-03T09:13:00+03:00
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р-фарм
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фармакологические компании Москвы нарастили поставки лекарственных средств, за первый квартал 2025 года они отгрузили на 37,4% больше препаратов и медматериалов, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. Компании столицы выпускают новые высокотехнологичные препараты и увеличивают объемы производства конкурентоспособной продукции. Так, за первые три месяца 2025 года предприятия поставили на 37,4% больше лекарственных средств и медицинских материалов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, отгрузка фармацевтических субстанций увеличилась более чем в 2,6 раза", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Всего за этот период компании выпустили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний."В Москве более 300 предприятий выпускают лекарства и медицинские изделия. Компании изготавливают препараты, которые используются в неврологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и других сферах медицины. Производство средств для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ увеличилось на 34,3%, для лечения сердечно-сосудистой системы — на 67,3%, а выпуск препаратов для лечения органов дыхательной системы вырос более чем в два раза", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Предприятия группы компаний (ГК) "Р-Фарм" предоставляют возможности по выпуску различных лекарств, активных фармацевтических субстанций, а также высокотехнологичных медицинских систем.В 2025 году на площадке "Спутник Технополис" стартовал выпуск противоопухолевого средства для терапии широкого спектра онкозаболеваний. Также запущен полный цикл производства биотехнологических препаратов, применяемых в онкологии и при аутоиммунных патологиях.Завод "Р-Опра" ГК "Р-Фарм" с начала 2025 года выпустил более 280 тысяч упаковок в рамках офсетных контрактов. Также готовятся к запуску производства новых лекарств, востребованных в онкологии, эндокринологии и неврологии.Фармзавод "Сервье Рус" не только обеспечивает стабильные поставки лекарств для лечения основных хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания вен, но и расширяет производственную линейку. В ближайшее время на предприятии планируют начать производство лекарственного препарата для лечения пациентов c сахарным диабетом 2 типа.По итогам прошлого года объем производства препаратов для лечения сахарного диабета составил свыше 7 миллионов упаковок.Помимо этого, по сравнению с прошлым годом вырос в два раза экспорт лекарственных препаратов в страны ЕАЭС с "Сервье Рус".Рост распространенности сахарного диабета и его осложнений, требует комплексного подхода, отметили в пресс-службе. Так, в мае компания "Сервье" подписала меморандум с Российской ассоциацией эндокринологов. Документ направлен на повышение уровня информированности и приверженности лечению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.
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РИА Новости
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса , р-фарм, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса , Р-фарм, Сергей Собянин
Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов

Ликсутов: фармкомпании Москвы поставили на 37,4% больше препаратов и материалов

© Фото : Пресс-служба ДИППФармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов
Фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фармакологические компании Москвы нарастили поставки лекарственных средств, за первый квартал 2025 года они отгрузили на 37,4% больше препаратов и медматериалов, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. Компании столицы выпускают новые высокотехнологичные препараты и увеличивают объемы производства конкурентоспособной продукции. Так, за первые три месяца 2025 года предприятия поставили на 37,4% больше лекарственных средств и медицинских материалов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, отгрузка фармацевтических субстанций увеличилась более чем в 2,6 раза", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Всего за этот период компании выпустили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Москве более 300 предприятий выпускают лекарства и медицинские изделия. Компании изготавливают препараты, которые используются в неврологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и других сферах медицины. Производство средств для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ увеличилось на 34,3%, для лечения сердечно-сосудистой системы — на 67,3%, а выпуск препаратов для лечения органов дыхательной системы вырос более чем в два раза", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Предприятия группы компаний (ГК) "Р-Фарм" предоставляют возможности по выпуску различных лекарств, активных фармацевтических субстанций, а также высокотехнологичных медицинских систем.
В 2025 году на площадке "Спутник Технополис" стартовал выпуск противоопухолевого средства для терапии широкого спектра онкозаболеваний. Также запущен полный цикл производства биотехнологических препаратов, применяемых в онкологии и при аутоиммунных патологиях.
Завод "Р-Опра" ГК "Р-Фарм" с начала 2025 года выпустил более 280 тысяч упаковок в рамках офсетных контрактов. Также готовятся к запуску производства новых лекарств, востребованных в онкологии, эндокринологии и неврологии.
Фармзавод "Сервье Рус" не только обеспечивает стабильные поставки лекарств для лечения основных хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания вен, но и расширяет производственную линейку. В ближайшее время на предприятии планируют начать производство лекарственного препарата для лечения пациентов c сахарным диабетом 2 типа.
По итогам прошлого года объем производства препаратов для лечения сахарного диабета составил свыше 7 миллионов упаковок.
Помимо этого, по сравнению с прошлым годом вырос в два раза экспорт лекарственных препаратов в страны ЕАЭС с "Сервье Рус".
Рост распространенности сахарного диабета и его осложнений, требует комплексного подхода, отметили в пресс-службе. Так, в мае компания "Сервье" подписала меморандум с Российской ассоциацией эндокринологов. Документ направлен на повышение уровня информированности и приверженности лечению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовПоддержка бизнесаР-фармСергей Собянин
 
 
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