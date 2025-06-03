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Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов

Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов - РИА Новости, 03.06.2025

Ликсутов: фармкомпании Москвы увеличили поставки препаратов

Фармакологические компании Москвы нарастили поставки лекарственных средств, за первый квартал 2025 года они отгрузили на 37,4% больше препаратов и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:13:00+03:00

2025-06-03T09:13:00+03:00

2025-06-03T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

поддержка бизнеса

р-фарм

сергей собянин

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Фармакологические компании Москвы нарастили поставки лекарственных средств, за первый квартал 2025 года они отгрузили на 37,4% больше препаратов и медматериалов, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. Компании столицы выпускают новые высокотехнологичные препараты и увеличивают объемы производства конкурентоспособной продукции. Так, за первые три месяца 2025 года предприятия поставили на 37,4% больше лекарственных средств и медицинских материалов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, отгрузка фармацевтических субстанций увеличилась более чем в 2,6 раза", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Всего за этот период компании выпустили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний."В Москве более 300 предприятий выпускают лекарства и медицинские изделия. Компании изготавливают препараты, которые используются в неврологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и других сферах медицины. Производство средств для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ увеличилось на 34,3%, для лечения сердечно-сосудистой системы — на 67,3%, а выпуск препаратов для лечения органов дыхательной системы вырос более чем в два раза", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Предприятия группы компаний (ГК) "Р-Фарм" предоставляют возможности по выпуску различных лекарств, активных фармацевтических субстанций, а также высокотехнологичных медицинских систем.В 2025 году на площадке "Спутник Технополис" стартовал выпуск противоопухолевого средства для терапии широкого спектра онкозаболеваний. Также запущен полный цикл производства биотехнологических препаратов, применяемых в онкологии и при аутоиммунных патологиях.Завод "Р-Опра" ГК "Р-Фарм" с начала 2025 года выпустил более 280 тысяч упаковок в рамках офсетных контрактов. Также готовятся к запуску производства новых лекарств, востребованных в онкологии, эндокринологии и неврологии.Фармзавод "Сервье Рус" не только обеспечивает стабильные поставки лекарств для лечения основных хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания вен, но и расширяет производственную линейку. В ближайшее время на предприятии планируют начать производство лекарственного препарата для лечения пациентов c сахарным диабетом 2 типа.По итогам прошлого года объем производства препаратов для лечения сахарного диабета составил свыше 7 миллионов упаковок.Помимо этого, по сравнению с прошлым годом вырос в два раза экспорт лекарственных препаратов в страны ЕАЭС с "Сервье Рус".Рост распространенности сахарного диабета и его осложнений, требует комплексного подхода, отметили в пресс-службе. Так, в мае компания "Сервье" подписала меморандум с Российской ассоциацией эндокринологов. Документ направлен на повышение уровня информированности и приверженности лечению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса , р-фарм, сергей собянин