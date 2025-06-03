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Министры из Партии свободы покидают правительство Нидерландов - РИА Новости, 03.06.2025
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12:10 03.06.2025 (обновлено: 16:10 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/lidervilders-2020689772.html
Министры из Партии свободы покидают правительство Нидерландов
Министры из Партии свободы покидают правительство Нидерландов - РИА Новости, 03.06.2025
Министры из Партии свободы покидают правительство Нидерландов
Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, ранее заявивший о выходе из правящей коалиции Нидерландов, проинформировал премьер-министра страны Дика Схофа о том,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:10:00+03:00
2025-06-03T16:10:00+03:00
нидерланды
в мире
герт вилдерс
партия свободы
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, ранее заявивший о выходе из правящей коалиции Нидерландов, проинформировал премьер-министра страны Дика Схофа о том, что министры из его партии покидают кабмин. "Сейчас мы ничего не собираемся предпринимать, кроме как заявить, что отказываемся от нашей поддержки нынешнего кабинета министров. Я только что проинформировал премьер-министра о том, что члены PVV выходят из состава правительства... С этого момента наша ответственность за этот кабинет министров заканчивается", - заявил Вилдерс в эфире телеканала NPO 1. Он подчеркнул, что "подписался под самой строгой политикой предоставления убежища, а не под разрушением Нидерландов". Во вторник лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Его план, представленный на прошлой неделе, состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Коалиционные партии - Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) не поддержали новый план Вилдерса, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. Как отмечает телерадиокомпания NOS, наиболее вероятным вариантом развития событий является продолжение работы нынешнего кабинета министров в качестве временного. Затем ожидается, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф попросит короля Виллема-Александра об отставке правительства.
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нидерланды, в мире, герт вилдерс, партия свободы
Нидерланды, В мире, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Министры из Партии свободы покидают правительство Нидерландов

Лидер PVV Вилдерс: министры из партии покидают правительство Нидерландов

© AP Photo / Yves Herman/Pool Герт Вилдерс
Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Герт Вилдерс. Архивное фото
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, ранее заявивший о выходе из правящей коалиции Нидерландов, проинформировал премьер-министра страны Дика Схофа о том, что министры из его партии покидают кабмин.
«
"Сейчас мы ничего не собираемся предпринимать, кроме как заявить, что отказываемся от нашей поддержки нынешнего кабинета министров. Я только что проинформировал премьер-министра о том, что члены PVV выходят из состава правительства... С этого момента наша ответственность за этот кабинет министров заканчивается", - заявил Вилдерс в эфире телеканала NPO 1.
Он подчеркнул, что "подписался под самой строгой политикой предоставления убежища, а не под разрушением Нидерландов".
Во вторник лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Его план, представленный на прошлой неделе, состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину.
Коалиционные партии - Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) не поддержали новый план Вилдерса, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
Как отмечает телерадиокомпания NOS, наиболее вероятным вариантом развития событий является продолжение работы нынешнего кабинета министров в качестве временного. Затем ожидается, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф попросит короля Виллема-Александра об отставке правительства.
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