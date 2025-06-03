Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник
Суд аннулировал права бенефициаров на группу компаний Леста Кислого и Хатажаева
Статуя богини правосудия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Таганский районный суд по иску Генеральной прокуратуры аннулировал права двух бенефициаров на группу компаний "Леста", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Таганским районным судом Москвы 3 июня удовлетворен административный иск Генеральной прокуратуры РФ к бенефициару международной корпорации по разработке компьютерных игр "Варгейминг" Кислому В.В. и владельцу группы компаний "Леста" Хатажаеву М.А… В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний "Леста" аннулированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что суд признал Кислого и Хатажаева экстремистами и запретил их деятельность в России, так как последние оказывали материальную поддержку антироссийской политике киевского режима. В частности, за счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для вооруженных сил Украины.
При этом, отметил собеседник агентства, судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний "Леста", ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Решение суда не повлечет прекращение работы "Лесты" и реализации ее проектов или развития игровых продуктов.
Сейчас функционирование компаний и техническая поддержка пользователей осуществляются в штатном режиме. Соблюдение трудовых прав работников холдинга и сохранение стабильности его работы обеспечиваются.
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