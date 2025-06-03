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Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2025
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17:56 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/lesta-2020721023.html
Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник
Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2025
Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник
Таганский районный суд по иску Генеральной прокуратуры аннулировал права двух бенефициаров на группу компаний "Леста", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:56:00+03:00
2025-06-03T17:56:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
происшествия
видеоигры
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Таганский районный суд по иску Генеральной прокуратуры аннулировал права двух бенефициаров на группу компаний "Леста", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Таганским районным судом Москвы 3 июня удовлетворен административный иск Генеральной прокуратуры РФ к бенефициару международной корпорации по разработке компьютерных игр "Варгейминг" Кислому В.В. и владельцу группы компаний "Леста" Хатажаеву М.А… В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний "Леста" аннулированы", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что суд признал Кислого и Хатажаева экстремистами и запретил их деятельность в России, так как последние оказывали материальную поддержку антироссийской политике киевского режима. В частности, за счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для вооруженных сил Украины. При этом, отметил собеседник агентства, судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний "Леста", ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Решение суда не повлечет прекращение работы "Лесты" и реализации ее проектов или развития игровых продуктов. Сейчас функционирование компаний и техническая поддержка пользователей осуществляются в штатном режиме. Соблюдение трудовых прав работников холдинга и сохранение стабильности его работы обеспечиваются.
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, видеоигры, world of tanks
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, видеоигры, World of Tanks
Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник

Суд аннулировал права бенефициаров на группу компаний Леста Кислого и Хатажаева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Таганский районный суд по иску Генеральной прокуратуры аннулировал права двух бенефициаров на группу компаний "Леста", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Таганским районным судом Москвы 3 июня удовлетворен административный иск Генеральной прокуратуры РФ к бенефициару международной корпорации по разработке компьютерных игр "Варгейминг" Кислому В.В. и владельцу группы компаний "Леста" Хатажаеву М.А… В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний "Леста" аннулированы", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что суд признал Кислого и Хатажаева экстремистами и запретил их деятельность в России, так как последние оказывали материальную поддержку антироссийской политике киевского режима. В частности, за счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для вооруженных сил Украины.
При этом, отметил собеседник агентства, судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний "Леста", ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Решение суда не повлечет прекращение работы "Лесты" и реализации ее проектов или развития игровых продуктов.
Сейчас функционирование компаний и техническая поддержка пользователей осуществляются в штатном режиме. Соблюдение трудовых прав работников холдинга и сохранение стабильности его работы обеспечиваются.
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