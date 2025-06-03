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МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана - РИА Новости, 03.06.2025
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15:23 03.06.2025 (обновлено: 16:07 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/lavrov-2020678061.html
МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана
МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана - РИА Новости, 03.06.2025
МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили ситуацию в пакистано-индийских отношениях, Москва... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили ситуацию в пакистано-индийских отношениях, Москва подчеркнула востребованность прямого диалога между Нью-Дели и Исламабадом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности. Саид Тарик Фатеми проинформировал о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях. С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, пакистан, нью-дели, сергей лавров, шос
Россия, Пакистан, Нью-Дели, Сергей Лавров, ШОС
МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана

Лавров обсудил с помощником премьера Пакистана пакистано-индийские отношения

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарек Фатими во время встречи. 3 июня 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарек Фатими во время встречи. 3 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарек Фатими во время встречи. 3 июня 2025
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили ситуацию в пакистано-индийских отношениях, Москва подчеркнула востребованность прямого диалога между Нью-Дели и Исламабадом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности. Саид Тарик Фатеми проинформировал о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях. С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины
2 июня, 22:08
 
РоссияПакистанНью-ДелиСергей ЛавровШОС
 
 
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