https://ria.ru/20250603/lavrov-2020678061.html

МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана

МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана - РИА Новости, 03.06.2025

МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили ситуацию в пакистано-индийских отношениях, Москва... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:23:00+03:00

2025-06-03T15:23:00+03:00

2025-06-03T16:07:00+03:00

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пакистан

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сергей лавров

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили ситуацию в пакистано-индийских отношениях, Москва подчеркнула востребованность прямого диалога между Нью-Дели и Исламабадом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности. Саид Тарик Фатеми проинформировал о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях. С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250602/mid-2020562949.html

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пакистан

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россия, пакистан, нью-дели, сергей лавров, шос