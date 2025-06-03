МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана
Лавров обсудил с помощником премьера Пакистана пакистано-индийские отношения
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарек Фатими во время встречи. 3 июня 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарек Фатими во время встречи. 3 июня 2025
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили ситуацию в пакистано-индийских отношениях, Москва подчеркнула востребованность прямого диалога между Нью-Дели и Исламабадом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности. Саид Тарик Фатеми проинформировал о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях. С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.