https://ria.ru/20250603/lagerya-2020681584.html
Шесть корпусов построили в детских загородных лагерях Липецкой области
Шесть корпусов построили в детских загородных лагерях Липецкой области - РИА Новости, 03.06.2025
Шесть корпусов построили в детских загородных лагерях Липецкой области
Еще шесть модульных корпусов открыты в детских загородных лагерях Липецкой области к началу первой летней смены, всего их 13, за лето они смогут принять 2,5... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:01:00+03:00
2025-06-03T16:01:00+03:00
2025-06-03T16:01:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
дети
детский отдых
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ЛИПЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Еще шесть модульных корпусов открыты в детских загородных лагерях Липецкой области к началу первой летней смены, всего их 13, за лето они смогут принять 2,5 тысячи детей дополнительно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, один корпус рассчитан на 47 мест, он круглогодичный. В каждом — стеклянная веранда с панорамными окнами, комнаты на четверых с душевой, теплые полы, широкие проемы и пандусы для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Артамонов отметил, что за первую смену в загородных лагерях Липецкой области отдохнут 3 тысячи детей, а за все лето - около 15 тысяч. "Летний отдых — это не только возможность набраться сил перед новым учебным годом, но и шанс проявить себя в новых активностях, найти друзей и получить важные навыки. Мы делаем все, чтобы каникулы для наших детей были безопасными, интересными и полезными", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250529/elts-2019759312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, дети, детский отдых
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дети, Детский отдых
Шесть корпусов построили в детских загородных лагерях Липецкой области
Шесть корпусов построили в детских загородных лагерях Липецкой области
ЛИПЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Еще шесть модульных корпусов открыты в детских загородных лагерях Липецкой области к началу первой летней смены, всего их 13, за лето они смогут принять 2,5 тысячи детей дополнительно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, один корпус рассчитан на 47 мест, он круглогодичный. В каждом — стеклянная веранда с панорамными окнами, комнаты на четверых с душевой, теплые полы, широкие проемы и пандусы для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Артамонов
отметил, что за первую смену в загородных лагерях Липецкой области отдохнут 3 тысячи детей, а за все лето - около 15 тысяч.
"Летний отдых — это не только возможность набраться сил перед новым учебным годом, но и шанс проявить себя в новых активностях, найти друзей и получить важные навыки. Мы делаем все, чтобы каникулы для наших детей были безопасными, интересными и полезными", – сказал Артамонов.