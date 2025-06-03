https://ria.ru/20250603/kvartira-2020599941.html

Найдена квартира, где жил возможный участник атаки ВСУ в Иркутской области

Найдена квартира, где жил возможный участник атаки ВСУ в Иркутской области - РИА Новости, 03.06.2025

Найдена квартира, где жил возможный участник атаки ВСУ в Иркутской области

Возможный участник атаки украинских дронов в Иркутской области некоторое время жил в Челябинске, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2025

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амурская область

усть-кут

иркутская область

происшествия

игорь кобзев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Возможный участник атаки украинских дронов в Иркутской области некоторое время жил в Челябинске, выяснил корреспондент РИА Новости.Речь, вероятно, идет об объявленном в розыск Артеме Тимофееве. В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на мужчину, который может быть причастен к попытке ВСУ ударить по военному аэродрому Белая.Журналист узнал, что Тимофеев проживал в квартире на 17-м этаже в доме, построенном в 2019 году."Мы его видели неделю назад. Он снимал до нас эту квартиру", — сказал корреспонденту мужчина, вышедший из жилища.Собеседник РИА Новости заявил об этом, увидев фотографии из ориентировки.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.

https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

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Дом в Челябинске, в котором жил участник атаки БПЛА в Иркутской области РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где жил мужчина, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области 1 июня. Накануне в Telegram-канале администрации иркутского города Усть-Кут была размещена ориентировка на Артема Тимофеева. Указывалось, что он, возможно, причастен к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая". Там же были опубликованы две фотографии Тимофеева. Новые жильцы квартиры в многоэтажке Челябинска рассказали корреспонденту агентства, что Тимофеев, которого они узнали по фото, жил в этой квартире раньше, они видели его всего неделю назад. 2025-06-03T10:08 true PT0M15S

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амурская область, усть-кут, иркутская область, происшествия, игорь кобзев, вооруженные силы украины