https://ria.ru/20250603/kvartira-2020585932.html
Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области
Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области - РИА Новости, 03.06.2025
Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области
Возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области видели в последний раз неделю назад, рассказали РИА Новости жильцы квартиры в Челябинске, которую он мог... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T07:12:00+03:00
2025-06-03T07:12:00+03:00
2025-06-03T11:56:00+03:00
происшествия
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челябинск
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игорь кобзев
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн — РИА Новости. Возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области видели в последний раз неделю назад, рассказали РИА Новости жильцы квартиры в Челябинске, которую он мог ранее снимать.Накануне в Telegram-канале администрации города Усть-Кут появилась ориентировка на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Там же опубликовали фотографии подозреваемого.Корреспондент РИА Новости выяснил, что Тимофеев некоторое время проживал в Челябинске, в многоквартирном доме, построенном в 2019 году. Новые жильцы квартиры на 17-м этаже, увидев фото из ориентировки, подтвердили эту информацию."Мы его видели неделю назад. Он снимал до нас эту квартиру", — отметил мужчина, вышедший из жилища.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак задержали.Со своей стороны, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик блокировали и уничтожили.
https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html
https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html
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Дом в Челябинске, в котором жил участник атаки БПЛА в Иркутской области
РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где жил мужчина, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области 1 июня. Накануне в Telegram-канале администрации иркутского города Усть-Кут была размещена ориентировка на Артема Тимофеева. Указывалось, что он, возможно, причастен к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая". Там же были опубликованы две фотографии Тимофеева. Новые жильцы квартиры в многоэтажке Челябинска рассказали корреспонденту агентства, что Тимофеев, которого они узнали по фото, жил в этой квартире раньше, они видели его всего неделю назад.
2025-06-03T07:12
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происшествия, иркутская область, челябинск, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Иркутская область, Челябинск, Амурская область, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области
В Челябинске нашли дом, в котором жил участник атаки БПЛА в Иркутской области