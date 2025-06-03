https://ria.ru/20250603/kvartira-2020585932.html

Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области

Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области - РИА Новости, 03.06.2025

Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области

Возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области видели в последний раз неделю назад, рассказали РИА Новости жильцы квартиры в Челябинске, которую он мог... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:12:00+03:00

2025-06-03T07:12:00+03:00

2025-06-03T11:56:00+03:00

происшествия

иркутская область

челябинск

амурская область

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн — РИА Новости. Возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области видели в последний раз неделю назад, рассказали РИА Новости жильцы квартиры в Челябинске, которую он мог ранее снимать.Накануне в Telegram-канале администрации города Усть-Кут появилась ориентировка на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Там же опубликовали фотографии подозреваемого.Корреспондент РИА Новости выяснил, что Тимофеев некоторое время проживал в Челябинске, в многоквартирном доме, построенном в 2019 году. Новые жильцы квартиры на 17-м этаже, увидев фото из ориентировки, подтвердили эту информацию."Мы его видели неделю назад. Он снимал до нас эту квартиру", — отметил мужчина, вышедший из жилища.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак задержали.Со своей стороны, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик блокировали и уничтожили.

https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

иркутская область

челябинск

амурская область

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Дом в Челябинске, в котором жил участник атаки БПЛА в Иркутской области РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где жил мужчина, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области 1 июня. Накануне в Telegram-канале администрации иркутского города Усть-Кут была размещена ориентировка на Артема Тимофеева. Указывалось, что он, возможно, причастен к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая". Там же были опубликованы две фотографии Тимофеева. Новые жильцы квартиры в многоэтажке Челябинска рассказали корреспонденту агентства, что Тимофеев, которого они узнали по фото, жил в этой квартире раньше, они видели его всего неделю назад. 2025-06-03T07:12 true PT0M15S

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происшествия, иркутская область, челябинск, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины