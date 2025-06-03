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Хинштейн рассказал Матвиенко о выплатах жителям курского пригранчья - РИА Новости, 03.06.2025
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15:41 03.06.2025 (обновлено: 15:42 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/kurskaya-2020680993.html
Хинштейн рассказал Матвиенко о выплатах жителям курского пригранчья
Хинштейн рассказал Матвиенко о выплатах жителям курского пригранчья - РИА Новости, 03.06.2025
Хинштейн рассказал Матвиенко о выплатах жителям курского пригранчья
Ежемесячную сумму в 65 тысяч рублей, которую будут выплачивать жителям приграничья Курской области до того момента, когда они смогут вернуться домой, получают... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:41:00+03:00
2025-06-03T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
москва
александр хинштейн
валентина матвиенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ежемесячную сумму в 65 тысяч рублей, которую будут выплачивать жителям приграничья Курской области до того момента, когда они смогут вернуться домой, получают более 114 тысяч человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В мае президент РФ поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. "Эти средства также по решению президента, начиная с февраля, получают у нас все люди, которые утратили свое имущество в результате вторжения ВСУ, те, кто получил ранее по 150 тысяч рублей из федерального бюджета - на сегодняшний день эта цифра составляет более 114 тысяч человек, включая, кстати, и детей несовершеннолетних… До этого момента, пока люди не смогли безопасно вернуться, президент принял решение эти выплаты (в 65 тысяч рублей – ред.) сохранить… (Их получают) немногим более 114 тысяч человек… те, кто ранее получил выплату на утрату имущества", - сказал Хинштейн председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко во время встречи в Москве. В конце мая Хинштейн сообщал, что за май выплату в 65 тысяч рублей получат 113 410 человек, а в апреле ее получили 113 366 человек на общую сумму более 7 миллиардов рублей.
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общество, курская область, россия, москва, александр хинштейн, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Москва, Александр Хинштейн, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Хинштейн рассказал Матвиенко о выплатах жителям курского пригранчья

Хинштейн: более 114 тыс жителей Курской области получают по 65 тыс руб в месяц

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ежемесячную сумму в 65 тысяч рублей, которую будут выплачивать жителям приграничья Курской области до того момента, когда они смогут вернуться домой, получают более 114 тысяч человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
В мае президент РФ поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований.
"Эти средства также по решению президента, начиная с февраля, получают у нас все люди, которые утратили свое имущество в результате вторжения ВСУ, те, кто получил ранее по 150 тысяч рублей из федерального бюджета - на сегодняшний день эта цифра составляет более 114 тысяч человек, включая, кстати, и детей несовершеннолетних… До этого момента, пока люди не смогли безопасно вернуться, президент принял решение эти выплаты (в 65 тысяч рублей – ред.) сохранить… (Их получают) немногим более 114 тысяч человек… те, кто ранее получил выплату на утрату имущества", - сказал Хинштейн председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко во время встречи в Москве.
В конце мая Хинштейн сообщал, что за май выплату в 65 тысяч рублей получат 113 410 человек, а в апреле ее получили 113 366 человек на общую сумму более 7 миллиардов рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияМоскваАлександр ХинштейнВалентина МатвиенкоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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