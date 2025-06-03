https://ria.ru/20250603/koreya-2020666866.html

Exit poll: на выборах в Южной Корее лидирует оппозиционный кандидат

Exit poll: на выборах в Южной Корее лидирует оппозиционный кандидат - РИА Новости, 03.06.2025

Exit poll: на выборах в Южной Корее лидирует оппозиционный кандидат

Экзитполы на выборах президента в Южной Корее показали, что побеждает кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, большинство... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:30:00+03:00

2025-06-03T14:30:00+03:00

2025-06-03T14:30:00+03:00

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СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Экзитполы на выборах президента в Южной Корее показали, что побеждает кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, большинство опросов показывают, что демократ набирает больше 50% голосов, следует из данных ведущих южнокорейских телеканалов. Выборы президента прошли в Южной Корее 3 июня. Основными претендентами на пост президента были кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су. Явка на выборах за час до их окончания составила 77,8%. Согласно результатам экзитполов телекомпаний KBS, MBC, SBS на 21-х выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён лидирует с результатом, выходящим за пределы статистической погрешности. Демократ набрал 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил поддержку 7,7%, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук набрал 1,3% голосов. По данным экзитпола телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6%, а Ким Мун Су 39,4%. Телеканал MBN подсчитал немного другие показатели 49,2% и 41,7% соответственно. Экзитпол телеканала Channel A прогнозирует Ли Чжэ Мёну 51,1%, а Ким Мун Су - 38,9%. Ожидается, что подсчет голосов, который начнется примерно с 20.30 (14.30 мск) может закончиться за полночь. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года. Досрочное голосование прошло 29-30 мая. Основное голосование продлилось один день, 3 июня, отдать голос можно было только на закреплённом за гражданином избирательном участке, все 14 259 из них были открыты с 6:00 до 20:00 (0.00 - 14.00 мск).

https://ria.ru/20250526/koreya-2019032097.html

https://ria.ru/20250603/koreya-2020396432.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, ли чжэ мен