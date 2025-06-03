https://ria.ru/20250603/kiev-2020577609.html

"Станет участником войны": немецкий генерал испугался планов Киева

"Станет участником войны": немецкий генерал испугался планов Киева - РИА Новости, 03.06.2025

"Станет участником войны": немецкий генерал испугался планов Киева

Возможные украинские атаки на стратегические объекты России не должны стать поводом для политиков в Германии потребовать предоставить Киеву крылатые ракеты... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T01:54:00+03:00

2025-06-03T01:54:00+03:00

2025-06-03T01:54:00+03:00

в мире

германия

киев

украина

ангела меркель

фридрих мерц

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Возможные украинские атаки на стратегические объекты России не должны стать поводом для политиков в Германии потребовать предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил бывший военный советник Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Разведывательные операции в глубине — это одно. Но Германия не должна поставлять Taurus", — сказал он.Как пояснил Вад, существует опасность, что, если Украина обстреляет ракетами Taurus важные цели, такие как Крымский мост или министерства в Москве, как того требуют некоторые немецкие политики, то "Германия станет участником войны"."Ведь ясно, что русские медленно, но верно продвигаются вперед и находятся на пути к достижению своей цели", — сказал он.В понедельник канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Позднее министр финансов Германии Ларс Клингбайль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера, не меняла позиции по поставкам оружия Киеву.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250531/mery-2020101818.html

https://ria.ru/20250530/slutskij-2020078060.html

https://ria.ru/20250530/taurus-2020027677.html

германия

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в мире, германия, киев, украина, ангела меркель, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины