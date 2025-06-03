https://ria.ru/20250603/kiberbezopasnost-2020632744.html

ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 03.06.2025

ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

В первый день работы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:07:00+03:00

2025-06-03T12:07:00+03:00

2025-06-03T12:07:00+03:00

нижний новгород

кибербезопасность

псб (банк псб)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В первый день работы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и компанией "Астра Консалтинг", сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо и генеральный директор "Астра Консалтинг" Тимурбулат Султангалиев. В рамках соглашения стороны будут развивать технологическое партнерство в сфере импортозамещения, цифровизации и информационной безопасности. Совместная работа ПСБ и "Астра Консалтинг" позволит использовать возможности отечественных решений для дальнейшего усиления кибербезопасности и совершенствования ИТ-инфраструктуры банка, а также создавать специализированные цифровые сервисы и платформы для защиты от киберугроз. "ПСБ активно применяет отечественные решения для развития инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности как банковских сервисов, так и данных своих клиентов. Сотрудничество банка с российскими вендорами позволяет создавать новые технологические продукты, способствующие модернизации всего ИТ-рынка в нашей стране", — сказал Миклухо.

https://ria.ru/20250530/psb-2020040874.html

https://ria.ru/20250530/psb-2020067981.html

нижний новгород

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Артем Смирнов

нижний новгород, кибербезопасность, псб (банк псб)