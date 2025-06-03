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ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 03.06.2025
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12:07 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/kiberbezopasnost-2020632744.html
ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 03.06.2025
ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
В первый день работы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:07:00+03:00
2025-06-03T12:07:00+03:00
нижний новгород
кибербезопасность
псб (банк псб)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В первый день работы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и компанией "Астра Консалтинг", сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо и генеральный директор "Астра Консалтинг" Тимурбулат Султангалиев. В рамках соглашения стороны будут развивать технологическое партнерство в сфере импортозамещения, цифровизации и информационной безопасности. Совместная работа ПСБ и "Астра Консалтинг" позволит использовать возможности отечественных решений для дальнейшего усиления кибербезопасности и совершенствования ИТ-инфраструктуры банка, а также создавать специализированные цифровые сервисы и платформы для защиты от киберугроз. "ПСБ активно применяет отечественные решения для развития инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности как банковских сервисов, так и данных своих клиентов. Сотрудничество банка с российскими вендорами позволяет создавать новые технологические продукты, способствующие модернизации всего ИТ-рынка в нашей стране", — сказал Миклухо.
https://ria.ru/20250530/psb-2020040874.html
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нижний новгород, кибербезопасность, псб (банк псб)
Нижний Новгород, Кибербезопасность, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ и "Астра Консалтинг" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

ПСБ и "Астра Консалтинг" подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОтделения банка ПСБ
Отделения банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
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Отделения банка ПСБ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В первый день работы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и компанией "Астра Консалтинг", сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо и генеральный директор "Астра Консалтинг" Тимурбулат Султангалиев.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 18:04
В рамках соглашения стороны будут развивать технологическое партнерство в сфере импортозамещения, цифровизации и информационной безопасности.
Совместная работа ПСБ и "Астра Консалтинг" позволит использовать возможности отечественных решений для дальнейшего усиления кибербезопасности и совершенствования ИТ-инфраструктуры банка, а также создавать специализированные цифровые сервисы и платформы для защиты от киберугроз.
"ПСБ активно применяет отечественные решения для развития инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности как банковских сервисов, так и данных своих клиентов. Сотрудничество банка с российскими вендорами позволяет создавать новые технологические продукты, способствующие модернизации всего ИТ-рынка в нашей стране", — сказал Миклухо.
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