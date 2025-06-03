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Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии - РИА Новости, 03.06.2025

Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по химии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:19:00+03:00

2025-06-03T23:19:00+03:00

2025-06-03T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по химии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В Ташкенте подвели итоги Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни (ARBIChO 2025). Российская команда в составе четырех школьников участвовала в состязании в очном формате и получила 3 золотые и одну серебряную медали", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, соответствующие награды - результат таланта школьников, их упорства и соревновательного азарта. "Гордимся достижениями и благодарим учителей и наставников за эти победы. Как отмечал президент Владимир Путин, нам нужно добиться превосходства в области химии и в создании новых материалов. Будущее в этих сферах – за вами", - добавил вице-премьер. Победителей также поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Искренне благодарю всех, кто внес вклад в этот успех. Уверен, впереди нас ждут новые победы, яркие открытия и значимые достижения в науке", – сказал министр. Международная олимпиада по химии имени Абу Райхана Бируни (ARBIChO 2025) включает два тура: практический и теоретический. Формат заданий и система оценивания максимально приближены к структуре Международной олимпиады по химии (IChO). Состязание проводится среди учащихся школ, академических лицеев и профессиональных училищ с целью выявления и поддержки ребят с выдающимися способностями в области химии. Российская команда участвовала в соревновании в рамках подготовки кандидатов в сборную к Международной химической олимпиаде.

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россия, ташкент, дмитрий чернышенко, образование, образование - общество, в мире, химия