https://ria.ru/20250603/khab-2020690790.html

Белоруссия рассчитывает укрепить статус Приморья как хаба для техники

Белоруссия рассчитывает укрепить статус Приморья как хаба для техники - РИА Новости, 03.06.2025

Белоруссия рассчитывает укрепить статус Приморья как хаба для техники

Вице-премьер правительства Белоруссии Юрий Шулейко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил надежду, что новые контракты и проекты... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:29:00+03:00

2025-06-03T16:29:00+03:00

2025-06-03T16:29:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

олег кожемяко

минск

приморский край

минский автомобильный завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020693440_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_33820a65f9a639166a8f4e6487688674.jpg

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер правительства Белоруссии Юрий Шулейко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил надежду, что новые контракты и проекты позволят существенно укрепить статус Приморья как хаба для белорусской техники различного назначения. Кожемяко во вторник находится в Минске, сообщил Telegram-канал белорусского правительства. "Ожидаем запуска в эксплуатацию в ближайшее время Единого центра демонстрации, продажи и обслуживания техники белорусского производства. Завершается расширение сервисного центра по продаже и обслуживанию техники МАЗ во Владивостоке. Рассчитываю, что до конца текущего года нам удастся завершить проект по созданию сельскохозяйственного и элеваторного комплекса в Приморском крае", - цитирует канал слова вице-премьера. Как подчеркнул Шулейко, эти проекты позволят существенно укрепить статус Приморья как хаба для техники различного назначения и модификации. Шулейко выразил убеждение, что участие делегации Приморского края в выставке "Белагро" позволит выйти на новые контракты. "Я очень рад, что вы всегда в такое особо важное для страны время находите минутку прилететь к нам в Беларусь, для того, чтобы поучаствовать именно в таких хороших, значимых мероприятиях", - сказал Шулейко, отметив хорошие отношения главы Приморского края и главы белорусского государства. "Наверное, у вас больше всех и получается в экономике, в дружбе, в культуре, в сотрудничестве с нашей страной. Конечно, ваш визит многосторонний, различные темы вы сегодня будете в ближайшие дни обсуждать в нашей стране. Но для меня это сегодня особая честь, то, что вы будете участвовать в нашей традиционной, значимой аграрной неделе, "Белагро", - сказал Шулейко, отвечающий в правительстве за сельское хозяйство. Белорусская агропромышленная неделя проходит с 3 по 7 июня. В ее рамках проводят международные специализированные выставки, в том числе "Белагро". Выставка "Белагро" проводится с 1990 года. В этом году участие в выставке планируют 545 компаний из 14 стран: Белоруссии, России, Германии, Италии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Палестины, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

https://ria.ru/20250531/belorussiya-2020147812.html

https://ria.ru/20250528/ekobezopasnost-2019656228.html

белоруссия

россия

минск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, олег кожемяко, минск, приморский край, минский автомобильный завод