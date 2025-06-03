Белоруссия рассчитывает укрепить статус Приморья как хаба для техники
Белоруссия планирует укрепить статус Приморского края как хаба для техники
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКомбайны, представленные на Международной сельскохозяйственной выставке "Белагро" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Комбайны, представленные на Международной сельскохозяйственной выставке "Белагро" в Минске
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер правительства Белоруссии Юрий Шулейко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил надежду, что новые контракты и проекты позволят существенно укрепить статус Приморья как хаба для белорусской техники различного назначения.
"Ожидаем запуска в эксплуатацию в ближайшее время Единого центра демонстрации, продажи и обслуживания техники белорусского производства. Завершается расширение сервисного центра по продаже и обслуживанию техники МАЗ во Владивостоке. Рассчитываю, что до конца текущего года нам удастся завершить проект по созданию сельскохозяйственного и элеваторного комплекса в Приморском крае", - цитирует канал слова вице-премьера.
Как подчеркнул Шулейко, эти проекты позволят существенно укрепить статус Приморья как хаба для техники различного назначения и модификации.
Шулейко выразил убеждение, что участие делегации Приморского края в выставке "Белагро" позволит выйти на новые контракты. "Я очень рад, что вы всегда в такое особо важное для страны время находите минутку прилететь к нам в Беларусь, для того, чтобы поучаствовать именно в таких хороших, значимых мероприятиях", - сказал Шулейко, отметив хорошие отношения главы Приморского края и главы белорусского государства. "Наверное, у вас больше всех и получается в экономике, в дружбе, в культуре, в сотрудничестве с нашей страной. Конечно, ваш визит многосторонний, различные темы вы сегодня будете в ближайшие дни обсуждать в нашей стране. Но для меня это сегодня особая честь, то, что вы будете участвовать в нашей традиционной, значимой аграрной неделе, "Белагро", - сказал Шулейко, отвечающий в правительстве за сельское хозяйство.
Белорусская агропромышленная неделя проходит с 3 по 7 июня. В ее рамках проводят международные специализированные выставки, в том числе "Белагро". Выставка "Белагро" проводится с 1990 года. В этом году участие в выставке планируют 545 компаний из 14 стран: Белоруссии, России, Германии, Италии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Палестины, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.