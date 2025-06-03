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В Московском зоопарке узнали пол родившегося в феврале детеныша капибары - РИА Новости, 03.06.2025
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14:59 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/kapibara-2020672970.html
В Московском зоопарке узнали пол родившегося в феврале детеныша капибары
В Московском зоопарке узнали пол родившегося в феврале детеныша капибары - РИА Новости, 03.06.2025
В Московском зоопарке узнали пол родившегося в феврале детеныша капибары
Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка оказался мальчиком, до этого пол детеныша был неизвестен, имя для него выберут позже, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:59:00+03:00
2025-06-03T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка оказался мальчиком, до этого пол детеныша был неизвестен, имя для него выберут позже, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Семейство капибар в столичном зоопарке пополнилось еще одним малышом в начале февраля, самка Малая родила девятого детеныша. Впервые посетители могли увидеть появление на свет детеныша, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семьи - отец Кузьма и остальные дети. Тогда сообщалось, что пол новорожденного будет известен позже. "Девятым детенышем у Малой и Кузьмы стал мальчик. Имя для него выберут позже. Малыш растет и отлично развивается, сейчас он уже весит около 14 килограммов. Изредка самец ест материнское молоко, однако основную часть рациона составляют уже взрослые корма", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что примерно с полуторамесячного возраста детеныш начал участвовать в тренировках со специалистами. "Сначала он только подходил к киперам (сотрудникам, которые работают с животными - ред.) вместе с родителями и наблюдал, как занимаются взрослые. Затем малыш постепенно научился брать лакомства из рук сотрудников и давать осмотреть себя", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250217/kapibara-1999897426.html
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке узнали пол родившегося в феврале детеныша капибары

Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка оказался самцом

© Московский зоопарк/TelegramДевятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка
Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка оказался мальчиком, до этого пол детеныша был неизвестен, имя для него выберут позже, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Семейство капибар в столичном зоопарке пополнилось еще одним малышом в начале февраля, самка Малая родила девятого детеныша. Впервые посетители могли увидеть появление на свет детеныша, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семьи - отец Кузьма и остальные дети. Тогда сообщалось, что пол новорожденного будет известен позже.
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"Девятым детенышем у Малой и Кузьмы стал мальчик. Имя для него выберут позже. Малыш растет и отлично развивается, сейчас он уже весит около 14 килограммов. Изредка самец ест материнское молоко, однако основную часть рациона составляют уже взрослые корма", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что примерно с полуторамесячного возраста детеныш начал участвовать в тренировках со специалистами.
"Сначала он только подходил к киперам (сотрудникам, которые работают с животными - ред.) вместе с родителями и наблюдал, как занимаются взрослые. Затем малыш постепенно научился брать лакомства из рук сотрудников и давать осмотреть себя", - добавляется в сообщении.
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