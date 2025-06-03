https://ria.ru/20250603/kanaly-2020648737.html

Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном

Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном - РИА Новости, 03.06.2025

Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном

Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать для общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:20:00+03:00

2025-06-03T13:20:00+03:00

2025-06-03T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать для общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны. "Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли Россия обсудить с США свое видение результатов переговоров с Украиной в Стамбуле. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html

https://ria.ru/20250601/peskov-2020275874.html

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россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир зеленский, украина, владимир мединский, в мире