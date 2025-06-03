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Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном - РИА Новости, 03.06.2025
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13:20 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/kanaly-2020648737.html
Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном
Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном - РИА Новости, 03.06.2025
Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном
Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать для общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:20:00+03:00
2025-06-03T13:20:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать для общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны. "Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли Россия обсудить с США свое видение результатов переговоров с Украиной в Стамбуле. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html
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россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир зеленский, украина, владимир мединский, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Мединский, В мире
Песков рассказал о каналах диалога с Вашингтоном

Песков: РФ имеет каналы диалога с США и продолжает их использовать для общения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать для общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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"Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли Россия обсудить с США свое видение результатов переговоров с Украиной в Стамбуле.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле
1 июня, 13:34
 
РоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир МединскийВ мире
 
 
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