https://ria.ru/20250603/izrail-2020754190.html
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии - РИА Новости, 03.06.2025
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:36:00+03:00
2025-06-03T22:36:00+03:00
2025-06-03T22:36:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "После того, как в 21.36 (совпадает с мск - ред.) в Хаспине и Рамат-Магшимим прозвучали сирены тревоги, были зафиксированы пуски двух снарядов с территории Сирии по территории Израиля и упавших на открытой местности", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что это первый обстрел со стороны Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года.
https://ria.ru/20250603/konflikt-1915630213.html
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в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии
ЦАХАЛ зафиксировала пуск двух снарядов со стороны Сирии