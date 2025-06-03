Рейтинг@Mail.ru
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/izrail-2020754190.html
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии - РИА Новости, 03.06.2025
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:36:00+03:00
2025-06-03T22:36:00+03:00
в мире
сирия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "После того, как в 21.36 (совпадает с мск - ред.) в Хаспине и Рамат-Магшимим прозвучали сирены тревоги, были зафиксированы пуски двух снарядов с территории Сирии по территории Израиля и упавших на открытой местности", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что это первый обстрел со стороны Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года.
https://ria.ru/20250603/konflikt-1915630213.html
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии

ЦАХАЛ зафиксировала пуск двух снарядов со стороны Сирии

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"После того, как в 21.36 (совпадает с мск - ред.) в Хаспине и Рамат-Магшимим прозвучали сирены тревоги, были зафиксированы пуски двух снарядов с территории Сирии по территории Израиля и упавших на открытой местности", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших не поступало.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что это первый обстрел со стороны Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСирияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала