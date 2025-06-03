https://ria.ru/20250603/izrail-2020754190.html

Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии

Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии - РИА Новости, 03.06.2025

Израиль зафиксировал обстрел со стороны Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:36:00+03:00

2025-06-03T22:36:00+03:00

2025-06-03T22:36:00+03:00

в мире

сирия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник зафиксировала пуск двух снарядов по северу страны со стороны Сирии, которые упали на открытой местности, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "После того, как в 21.36 (совпадает с мск - ред.) в Хаспине и Рамат-Магшимим прозвучали сирены тревоги, были зафиксированы пуски двух снарядов с территории Сирии по территории Израиля и упавших на открытой местности", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что это первый обстрел со стороны Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года.

https://ria.ru/20250603/konflikt-1915630213.html

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в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)