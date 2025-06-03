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Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном
Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном - РИА Новости, 03.06.2025
Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном
Какое бы давление США не оказывали на Иран, Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в ядерной области, развивая одновременно торгово-экономические связи в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:57:00+03:00
2025-06-03T14:57:00+03:00
2025-06-03T14:57:00+03:00
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иран
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алексей лихачев
масуд пезешкиан
владимир путин
бушерская аэс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Какое бы давление США не оказывали на Иран, Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в ядерной области, развивая одновременно торгово-экономические связи в таких отраслях, как АПК, медицина, IT-сфера, заявил РИА Новости экс-посол РФ в Иране Александр Марьясов. "Несмотря на давление Вашингтона на Тегеран в ходе продолжающихся переговоров по иранской ядерной программе, сотрудничество России в области ядерной энергетики с Ираном будет продолжаться. Никаких сомнений быть не может. Какие бы решения Белый дом не принимал, какие бы санкции не вводил", - сказал он в кулуарах дискуссии "Судьба иранской ядерной сделки" на площадке клуба "Валдай". Марьясов напомнил, что кроме строящейся при содействии РФ уже второй очереди Бушерской АЭС, Россия планирует строительство и других атомных электростанций в Иране. Кроме того, у России и Ирана есть возможности для торговли, которые необходимо развивать в нынешних условиях, добавил собеседник агентства. "Это, например, сельское хозяйство. В России появляется много сельхозпродукции из Ирана и будет больше. Плюс это фармацевтика, которая у Ирана хорошо развита. Не говоря о том, что закупать лекарства у них нам дешевле, чем у европейцев. Перспективной областью нашего сотрудничества является и IT-сфера. Иранцы очень продвинуты в ней. Достаточно сказать, что они ввели многие свои системы, которые заменяют американские, и работают они не хуже", - заключил Марьясов. В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в феврале сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января в ходе визита в Россию подписал с президентом РФ Владимиром Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Стороны договорились расширить нефтегазовое сотрудничество, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, а также не помогать стране-агрессору в случае, если одна из сторон подвергнется нападению.
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россия, иран, тегеран (город), алексей лихачев, масуд пезешкиан, владимир путин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Иран, Тегеран (город), Алексей Лихачев, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном
Экс-посол Марьясов: Россия продолжит сотрудничество с Ираном в ядерной области
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Какое бы давление США не оказывали на Иран, Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в ядерной области, развивая одновременно торгово-экономические связи в таких отраслях, как АПК, медицина, IT-сфера, заявил РИА Новости экс-посол РФ в Иране Александр Марьясов.
"Несмотря на давление Вашингтона
на Тегеран
в ходе продолжающихся переговоров по иранской ядерной программе, сотрудничество России
в области ядерной энергетики с Ираном
будет продолжаться. Никаких сомнений быть не может. Какие бы решения Белый дом не принимал, какие бы санкции не вводил", - сказал он в кулуарах дискуссии "Судьба иранской ядерной сделки" на площадке клуба "Валдай".
Марьясов напомнил, что кроме строящейся при содействии РФ уже второй очереди Бушерской АЭС, Россия планирует строительство и других атомных электростанций в Иране.
Кроме того, у России и Ирана есть возможности для торговли, которые необходимо развивать в нынешних условиях, добавил собеседник агентства.
"Это, например, сельское хозяйство. В России появляется много сельхозпродукции из Ирана и будет больше. Плюс это фармацевтика, которая у Ирана хорошо развита. Не говоря о том, что закупать лекарства у них нам дешевле, чем у европейцев. Перспективной областью нашего сотрудничества является и IT-сфера. Иранцы очень продвинуты в ней. Достаточно сказать, что они ввели многие свои системы, которые заменяют американские, и работают они не хуже", - заключил Марьясов.
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер
, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Глава "Росатома
" Алексей Лихачев
в феврале сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
17 января в ходе визита в Россию подписал с президентом РФ Владимиром Путиным
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Стороны договорились расширить нефтегазовое сотрудничество, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, а также не помогать стране-агрессору в случае, если одна из сторон подвергнется нападению.