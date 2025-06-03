https://ria.ru/20250603/iran-2020672338.html

Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном

Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном - РИА Новости, 03.06.2025

Экс-посол России в Иране рассказал о сотрудничестве с Тегераном

Какое бы давление США не оказывали на Иран, Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в ядерной области, развивая одновременно торгово-экономические связи в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:57:00+03:00

2025-06-03T14:57:00+03:00

2025-06-03T14:57:00+03:00

россия

иран

тегеран (город)

алексей лихачев

масуд пезешкиан

владимир путин

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Какое бы давление США не оказывали на Иран, Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в ядерной области, развивая одновременно торгово-экономические связи в таких отраслях, как АПК, медицина, IT-сфера, заявил РИА Новости экс-посол РФ в Иране Александр Марьясов. "Несмотря на давление Вашингтона на Тегеран в ходе продолжающихся переговоров по иранской ядерной программе, сотрудничество России в области ядерной энергетики с Ираном будет продолжаться. Никаких сомнений быть не может. Какие бы решения Белый дом не принимал, какие бы санкции не вводил", - сказал он в кулуарах дискуссии "Судьба иранской ядерной сделки" на площадке клуба "Валдай". Марьясов напомнил, что кроме строящейся при содействии РФ уже второй очереди Бушерской АЭС, Россия планирует строительство и других атомных электростанций в Иране. Кроме того, у России и Ирана есть возможности для торговли, которые необходимо развивать в нынешних условиях, добавил собеседник агентства. "Это, например, сельское хозяйство. В России появляется много сельхозпродукции из Ирана и будет больше. Плюс это фармацевтика, которая у Ирана хорошо развита. Не говоря о том, что закупать лекарства у них нам дешевле, чем у европейцев. Перспективной областью нашего сотрудничества является и IT-сфера. Иранцы очень продвинуты в ней. Достаточно сказать, что они ввели многие свои системы, которые заменяют американские, и работают они не хуже", - заключил Марьясов. В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в феврале сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января в ходе визита в Россию подписал с президентом РФ Владимиром Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Стороны договорились расширить нефтегазовое сотрудничество, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, а также не помогать стране-агрессору в случае, если одна из сторон подвергнется нападению.

https://ria.ru/20250528/iran-2019501533.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, тегеран (город), алексей лихачев, масуд пезешкиан, владимир путин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"