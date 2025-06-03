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Мишустин рассказал о борьбе с зависимостью от иностранных IT-продуктов - РИА Новости, 03.06.2025
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11:41 03.06.2025 (обновлено: 11:56 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/investory-2020622884.html
Мишустин рассказал о борьбе с зависимостью от иностранных IT-продуктов
Мишустин рассказал о борьбе с зависимостью от иностранных IT-продуктов - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин рассказал о борьбе с зависимостью от иностранных IT-продуктов
Российские инвесторы прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных IT-продуктов, активно вкладывают в разработки собственные... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:41:00+03:00
2025-06-03T11:56:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Российские инвесторы прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных IT-продуктов, активно вкладывают в разработки собственные средства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Инвесторы, конечно, прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных продуктов и повысить зрелость собственных, чтобы они были полезны и удобны для предприятий", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он указал, что существенный вклад в рост спроса на российские IT-продукты обеспечили индустриальные центры компетенций. "Всего сегодня 36 таких центров, структур, куда вошло свыше 500 компаний. Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, по созданию новых и их пилотному внедрению", - сообщил премьер. По его словам, правительство одобрило 160 предложенных инициатив и по 140 началась реализация. "Причем только на 32 из них потребовались гранты от государства, остальные развиваются, что очень важно, за счет частных вложений. Я хочу поблагодарить всех, кто в это инвестировал", - обратился премьер к участникам сессии. Он подчеркнул, что частно-государственное партнерство дает свой результат. "На один бюджетный рубль пришлось более семи рублей софинансирования от бизнеса. Это отличный результат, я считаю", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о борьбе с зависимостью от иностранных IT-продуктов

Мишустин: инвесторы понимают важность независимости от иностранных IT-продуктов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" в рамках посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России в рамках посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" в рамках посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Российские инвесторы прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных IT-продуктов, активно вкладывают в разработки собственные средства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Инвесторы, конечно, прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных продуктов и повысить зрелость собственных, чтобы они были полезны и удобны для предприятий", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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Он указал, что существенный вклад в рост спроса на российские IT-продукты обеспечили индустриальные центры компетенций.
"Всего сегодня 36 таких центров, структур, куда вошло свыше 500 компаний. Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, по созданию новых и их пилотному внедрению", - сообщил премьер.
По его словам, правительство одобрило 160 предложенных инициатив и по 140 началась реализация. "Причем только на 32 из них потребовались гранты от государства, остальные развиваются, что очень важно, за счет частных вложений. Я хочу поблагодарить всех, кто в это инвестировал", - обратился премьер к участникам сессии.
Он подчеркнул, что частно-государственное партнерство дает свой результат. "На один бюджетный рубль пришлось более семи рублей софинансирования от бизнеса. Это отличный результат, я считаю", - отметил Мишустин.
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