https://ria.ru/20250603/innovatsii-2020691286.html

"Распадская" представила инновационные разработки в области безопасности

"Распадская" представила инновационные разработки в области безопасности - РИА Новости, 03.06.2025

"Распадская" представила инновационные разработки в области безопасности

Распадская угольная компания на выставке "Уголь России и Майнинг – 2025" представила инновационные разработки в области безопасности и эффективности горных... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:15:00+03:00

2025-06-03T16:15:00+03:00

2025-06-03T16:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

новокузнецк

кемеровская область

шахта "распадская"

распадская угольная компания

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КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. Распадская угольная компания на выставке "Уголь России и Майнинг – 2025" представила инновационные разработки в области безопасности и эффективности горных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В Новокузнецке открылась XXXIII Международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг". Распадская угольная компания презентовала инновационные разработки в области безопасности и эффективности горных работ, не имеющие аналогов в отрасли", – говорится в сообщении. Уточняется, что система аналитики записей видеорегистраторов, встроенных в шахтерские головные светильники, помогает контролировать ключевые процессы промышленной безопасности. С ее помощью ведется мониторинг датчиков аэрогазового контроля и прогнозируются динамические явления в забоях. Для анализа видео используются алгоритмы компьютерного зрения. Полученные данные автоматически сопоставляются с электронными журналами и базами данных. В компании подчеркнули, что это исключает риск фальсификации и значительно повышает безопасность на предприятиях. Также "Распадская" представила VR-тренажер для отработки практических навыков по выявлению и устранению заколов и нависаний горной массы. Уточняется, что данная разработка используется в учебном центре компании для обучения проходчиков и подземных горнорабочих, позволяя им в безопасной виртуальной среде научиться правильно осматривать забой, выявлять опасные участки и эффективно устранять их, находясь вне зоны риска. Как отметили в пресс-службе, также в ходе выставки Распадская угольная компания подписала с "Группой Чайна Коул" договор о намерениях поставки уникального очистного комплекса – секций крепи, комбайна и лавного конвейера, разработанного с учетом горно-геологических условий пласта Е6 шахты "Осинниковская". Комплекс поддерживает функции удаленного управления. "В рамках договора о намерениях с компанией "Сиситэг Рус" в Распадскую угольную компанию планируется поставить станок направленного бурения, который способен бурить исключительно длинные скважины глубиной до 1500 метров. Это позволит охватить больше угольных пластов и существенно повысит эффективность дегазации – а значит, и безопасность добычи угля", – отметили в пресс-службе. Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

https://ria.ru/20250528/stanok-2019490135.html

россия

новокузнецк

кемеровская область

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экономика, технологии, россия, новокузнецк, кемеровская область, шахта "распадская", распадская угольная компания