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Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена

Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена - РИА Новости, 03.06.2025

Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена

Гражданин Румынии Томаш Сабо признал свою вину в "сваттинге", то есть предумышленно ложном сообщении об угрозе, в отношении американских чиновников, в том числе РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:26:00+03:00

2025-06-03T03:26:00+03:00

2025-06-03T10:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Гражданин Румынии Томаш Сабо признал свою вину в "сваттинге", то есть предумышленно ложном сообщении об угрозе, в отношении американских чиновников, в том числе бывшего президента США Джо Байдена, сообщил Минюст США."Томаш Сабо, также известный как Планк, Иона и Сайфер, 26 лет, из Румынии, признал себя сегодня виновным. <...> Будучи лидером (онлайн-. — Прим. ред.) группы, Сабо делал ложные вызовы в правоохранительные органы США, включая угрозу в декабре 2020 года совершить массовый расстрел в синагогах Нью-Йорка и угрозу в январе 2021 года взорвать взрывчатку в Капитолии США и убить избранного президента", — говорится в заявлении ведомства. Сабо был экстрадирован из Румынии в ноябре прошлого года. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 23 октября, отмечают в Минюсте США.

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в мире, сша, румыния, нью-йорк (город), джо байден, капитолий