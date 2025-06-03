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Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена - РИА Новости, 03.06.2025
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03:26 03.06.2025 (обновлено: 10:42 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/grazhdanin-2020580218.html
Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена
Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена - РИА Новости, 03.06.2025
Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена
Гражданин Румынии Томаш Сабо признал свою вину в "сваттинге", то есть предумышленно ложном сообщении об угрозе, в отношении американских чиновников, в том числе РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:26:00+03:00
2025-06-03T10:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Гражданин Румынии Томаш Сабо признал свою вину в "сваттинге", то есть предумышленно ложном сообщении об угрозе, в отношении американских чиновников, в том числе бывшего президента США Джо Байдена, сообщил Минюст США."Томаш Сабо, также известный как Планк, Иона и Сайфер, 26 лет, из Румынии, признал себя сегодня виновным. &lt;...&gt; Будучи лидером (онлайн-. — Прим. ред.) группы, Сабо делал ложные вызовы в правоохранительные органы США, включая угрозу в декабре 2020 года совершить массовый расстрел в синагогах Нью-Йорка и угрозу в январе 2021 года взорвать взрывчатку в Капитолии США и убить избранного президента", — говорится в заявлении ведомства. Сабо был экстрадирован из Румынии в ноябре прошлого года. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 23 октября, отмечают в Минюсте США.
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в мире, сша, румыния, нью-йорк (город), джо байден, капитолий
В мире, США, Румыния, Нью-Йорк (город), Джо Байден, Капитолий
Гражданин Румынии признал вину в "сваттинге" в отношении Байдена

Гражданин Румынии признал вину в предумышленном "сваттинге" в отношении Байдена

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Гражданин Румынии Томаш Сабо признал свою вину в "сваттинге", то есть предумышленно ложном сообщении об угрозе, в отношении американских чиновников, в том числе бывшего президента США Джо Байдена, сообщил Минюст США.
"Томаш Сабо, также известный как Планк, Иона и Сайфер, 26 лет, из Румынии, признал себя сегодня виновным. <...> Будучи лидером (онлайн-. — Прим. ред.) группы, Сабо делал ложные вызовы в правоохранительные органы США, включая угрозу в декабре 2020 года совершить массовый расстрел в синагогах Нью-Йорка и угрозу в январе 2021 года взорвать взрывчатку в Капитолии США и убить избранного президента", — говорится в заявлении ведомства.
Сабо был экстрадирован из Румынии в ноябре прошлого года. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 23 октября, отмечают в Минюсте США.
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