https://ria.ru/20250603/gosduma-2020758727.html

Киев будет пылесосом для всех ресурсов Европы, заявили в Госдуме

Киев будет пылесосом для всех ресурсов Европы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.06.2025

Киев будет пылесосом для всех ресурсов Европы, заявили в Госдуме

Пока киевский режим не будет окончательно остановлен, он будет "пылесосом" для всех европейских ресурсов, до которых сможет дотянуться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:46:00+03:00

2025-06-03T23:46:00+03:00

2025-06-03T23:46:00+03:00

в мире

украина

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киев

виктор орбан

амир хамитов

петер сийярто

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пока киевский режим не будет окончательно остановлен, он будет "пылесосом" для всех европейских ресурсов, до которых сможет дотянуться, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что для Евросоюза вступление Украины в сообщество является хорошей сделкой в проигранной войне, но европейцам это принесет вред, поскольку Киев "высосет" все деньги, которые могли бы пойти на развитие европейской экономики. "До тех пор, пока этот режим не будет окончательно остановлен, он будет пылесосом для всех европейских ресурсов, до которых сможет дотянуться", - сказал Хамитов. Он отметил, что Орбан – опытный и дальновидный политик. Впрочем, по его словам, в сегодняшней ситуации вовсе не обязательно быть политическим "зубром", чтобы понимать очевидные вещи, и в данном случае Орбан четко и лаконично сформулировал главную цель киевского режима и последствия нынешней европейской политики. "А ведь в западных странах уже давно зреет недовольство тем, что деньги, которые могли бы пойти на решение накопившихся внутренних проблем, на развитие собственных стран, уходят на содержание преступного террористического режима", - добавил депутат. Хамитов подчеркнул, что поэтому и финал такой политики предсказать несложно: после того, как этот режим все-таки рухнет, Европа останется один на один с жесточайшим кризисом за всю свою историю, и уже западным лидерам придется "беспомощно озираться вокруг" в поисках того, кто взял бы их проблемы на себя. А пока, по мнению парламентария, их самодовольные заявления о "помощи несчастным жертвам" маскируют то катастрофическое положение, в котором сейчас находится Киев, утягивая за собой своих спонсоров. "Делать хорошую мину при плохой игре – едва ли не единственный навык некоторых политиков, и Украина им никогда не поможет", - заключил Хамитов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. В свою очередь Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в этом году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://ria.ru/20250602/vengriya-2020402752.html

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, амир хамитов, петер сийярто, евросоюз, госдума рф