Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gosduma-2020733195.html
В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции
В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции - РИА Новости, 03.06.2025
В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции
Евросоюз много лет называл себя оплотом демократии, но сегодня в нем от демократии осталось одно название, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:54:00+03:00
2025-06-03T18:54:00+03:00
в мире
россия
европа
фернан картайзер
госдума рф
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз много лет называл себя оплотом демократии, но сегодня в нем от демократии осталось одно название, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя возможное исключение депутата Европарламента Фернана Картайзера из фракции. Издание Euractiv ранее сообщило, что фракция Европарламента "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) собирается 4 июня исключить из своих рядов депутата Картайзера из-за его визита в Россию. "Особенно показательно, что в самом Европейском союзе, который много лет называл себя оплотом демократии, сегодня от демократии осталось только одно название", - сказала Чемерис. Она отметила, что преследование евродепутата за его стремление к диалогу — это тревожный сигнал. "Надеемся, что до исключения Картайзера из фракции всё же не дойдёт, но если это произойдёт, то станет наглядным свидетельством того, что Евросоюз в нынешнем виде не готов к открытому и честному сотрудничеству с Россией", - добавила политик. Депутат Госдумы напомнила, что Картайзер во время своего визита в Россию рассказал, что его могут исключить из ECR Group за эту поездку. По ее словам, мужество евродепутата, его четкая позиция относительно недопустимости демонизации России и необходимости налаживания с ней диалога вызывают уважение и восхищение. "На нашей встрече он подробно рассказал о том, как ему видятся нынешние отношения нашей страны с европейскими соседями - они далеки от радужных, политика Европы иррациональна, нездорово агрессивна и может привести в будущем к военному конфликту Евросоюза и России, что недопустимо", - сказала Чемерис. Именно поэтому, как считает парламентарий, визит Картайзера в Россию можно расценивать как мужественный поступок ответственного политика, старающегося предотвратить новую гонку вооружений и показать, что Россия - партнер и друг, но никак не враг.
https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019766304.html
https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, фернан картайзер, госдума рф, европарламент
В мире, Россия, Европа, Фернан Картайзер, Госдума РФ, Европарламент
В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции

Депутат Чемерис: от демократии в Евросоюзе осталось только одно название

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз много лет называл себя оплотом демократии, но сегодня в нем от демократии осталось одно название, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя возможное исключение депутата Европарламента Фернана Картайзера из фракции.
Издание Euractiv ранее сообщило, что фракция Европарламента "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) собирается 4 июня исключить из своих рядов депутата Картайзера из-за его визита в Россию.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Фернан Картайзер: идея санкций ЕС против России полностью провалилась
30 мая, 09:00
"Особенно показательно, что в самом Европейском союзе, который много лет называл себя оплотом демократии, сегодня от демократии осталось только одно название", - сказала Чемерис.
Она отметила, что преследование евродепутата за его стремление к диалогу — это тревожный сигнал.
"Надеемся, что до исключения Картайзера из фракции всё же не дойдёт, но если это произойдёт, то станет наглядным свидетельством того, что Евросоюз в нынешнем виде не готов к открытому и честному сотрудничеству с Россией", - добавила политик.
Депутат Госдумы напомнила, что Картайзер во время своего визита в Россию рассказал, что его могут исключить из ECR Group за эту поездку. По ее словам, мужество евродепутата, его четкая позиция относительно недопустимости демонизации России и необходимости налаживания с ней диалога вызывают уважение и восхищение.
"На нашей встрече он подробно рассказал о том, как ему видятся нынешние отношения нашей страны с европейскими соседями - они далеки от радужных, политика Европы иррациональна, нездорово агрессивна и может привести в будущем к военному конфликту Евросоюза и России, что недопустимо", - сказала Чемерис.
Именно поэтому, как считает парламентарий, визит Картайзера в Россию можно расценивать как мужественный поступок ответственного политика, старающегося предотвратить новую гонку вооружений и показать, что Россия - партнер и друг, но никак не враг.
Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным
28 мая, 18:02
 
В миреРоссияЕвропаФернан КартайзерГосдума РФЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала