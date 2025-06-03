https://ria.ru/20250603/gosduma-2020733195.html

В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции

В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции - РИА Новости, 03.06.2025

В Госдуме прокомментировали возможное исключение депутата ЕП из фракции

Евросоюз много лет называл себя оплотом демократии, но сегодня в нем от демократии осталось одно название, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:54:00+03:00

2025-06-03T18:54:00+03:00

2025-06-03T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз много лет называл себя оплотом демократии, но сегодня в нем от демократии осталось одно название, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя возможное исключение депутата Европарламента Фернана Картайзера из фракции. Издание Euractiv ранее сообщило, что фракция Европарламента "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) собирается 4 июня исключить из своих рядов депутата Картайзера из-за его визита в Россию. "Особенно показательно, что в самом Европейском союзе, который много лет называл себя оплотом демократии, сегодня от демократии осталось только одно название", - сказала Чемерис. Она отметила, что преследование евродепутата за его стремление к диалогу — это тревожный сигнал. "Надеемся, что до исключения Картайзера из фракции всё же не дойдёт, но если это произойдёт, то станет наглядным свидетельством того, что Евросоюз в нынешнем виде не готов к открытому и честному сотрудничеству с Россией", - добавила политик. Депутат Госдумы напомнила, что Картайзер во время своего визита в Россию рассказал, что его могут исключить из ECR Group за эту поездку. По ее словам, мужество евродепутата, его четкая позиция относительно недопустимости демонизации России и необходимости налаживания с ней диалога вызывают уважение и восхищение. "На нашей встрече он подробно рассказал о том, как ему видятся нынешние отношения нашей страны с европейскими соседями - они далеки от радужных, политика Европы иррациональна, нездорово агрессивна и может привести в будущем к военному конфликту Евросоюза и России, что недопустимо", - сказала Чемерис. Именно поэтому, как считает парламентарий, визит Картайзера в Россию можно расценивать как мужественный поступок ответственного политика, старающегося предотвратить новую гонку вооружений и показать, что Россия - партнер и друг, но никак не враг.

https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019766304.html

https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html

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в мире, россия, европа, фернан картайзер, госдума рф, европарламент