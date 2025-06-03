Эксперт назвал избрание Мерца канцлером поворотной точкой в политике ФРГ
Аналитик Белов: Германия при Мерце делает ставку на прямую конфронтацию с РФ
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный Берлин с избранием Фридриха Мерца канцлером Германии, в отличие от формально миротворческой линии прошлого канцлера Германии Олафа Шольца, делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой, сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в ходе круглого стола "Роль ФРГ в эскалации украинского конфликта на фоне возобновившихся переговоров в Стамбуле".
"Шестого мая 2025 года со второй попытки избрали Мерца федеральным канцлером, привели к присяге. Выбор, назначение нового правительства - поворотная точка не только во внутренней политике страны (ФРГ - ред.), но это новая качественная фаза внешнеполитического поведения. Если при Олафе Шольце мы видели относительно сдержанную формально миротворческую линию, то сейчас ставка сделана на прямую конфронтацию с Россией, в первую очередь по линии украинского конфликта", - сказал он в ходе круглого стола, который прошёл в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
"К этому ХДС/ХСС готовились, мы видели в 2023-2024 году, через Йоханна Вадефуля, нынешнего министра иностранных дел, одного из бывших экспертов в Бундестаге, продвигали те идеи, которые сейчас реализуются в практической плоскости. И ключевым симфоническим шагом стало участие Мерца в визите "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая 2025 года, где помимо, скажем так, Веймарского треугольника, мы увидели теперь четырехугольник в лице Стармера, но фактически это был окончательный отказ от статуса сдержанного посредника, каковым было правительство Шольца", - отметил Белов.
Он заключил, что это стало окончательным укреплением Германии как координатора и активного участника этой коалиции и заинтересованной в продолжении конфликта на условиях военного давления на Россию.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.