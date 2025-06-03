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Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать финансы, замороженные США - РИА Новости, 03.06.2025
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10:16 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/garvard-2020601605.html
Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать финансы, замороженные США
Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать финансы, замороженные США - РИА Новости, 03.06.2025
Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать финансы, замороженные США
Гарвардский университет попросил суд разблокировать 2,5 миллиарда долларов финансирования, которое ранее заморозили власти США, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:16:00+03:00
2025-06-03T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Гарвардский университет попросил суд разблокировать 2,5 миллиарда долларов финансирования, которое ранее заморозили власти США, передает агентство Рейтер. "Гарвардский университет обратился к федеральному судье с просьбой вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства о разморозке финансирования в размере 2,5 млрд долларов, заблокированного администрацией президента Дональда Трампа", - пишет агентство. Университет сообщил окружному суду в Бостоне, что с 14 апреля получил 957 распоряжений о заморозке финансирования на различные исследования, в том числе по угрозам нацбезопасности, раку и инфекционным заболеваниям. Гарвард назвал решение американских властей о блокировке своего финансирования незаконным. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
https://ria.ru/20250531/ssha-2020186945.html
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в мире, сша, бостон, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Бостон, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать финансы, замороженные США

Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать 2,5 млрд долларов, замороженные США

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Гарвардский университет попросил суд разблокировать 2,5 миллиарда долларов финансирования, которое ранее заморозили власти США, передает агентство Рейтер.
"Гарвардский университет обратился к федеральному судье с просьбой вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства о разморозке финансирования в размере 2,5 млрд долларов, заблокированного администрацией президента Дональда Трампа", - пишет агентство.
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Университет сообщил окружному суду в Бостоне, что с 14 апреля получил 957 распоряжений о заморозке финансирования на различные исследования, в том числе по угрозам нацбезопасности, раку и инфекционным заболеваниям.
Гарвард назвал решение американских властей о блокировке своего финансирования незаконным.
Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
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