https://ria.ru/20250603/fsb-2020686418.html

Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт

Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт - РИА Новости, 03.06.2025

Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт

Бомба, собранная жителем Крыма по заданию СБУ для совершения теракта, хранилась на кладбище в Севастополе, следует из материалов, обнародованных Центром... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:59:00+03:00

2025-06-03T15:59:00+03:00

2025-06-03T16:35:00+03:00

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

севастополь

феодосия

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бомба, собранная жителем Крыма по заданию СБУ для совершения теракта, хранилась на кладбище в Севастополе, следует из материалов, обнародованных Центром общественных связей ФСБ.Задержан житель Феодосии, по заданию СБУ собравший бомбу и поместивший ее в тайник в Севастополе, возбуждено дело о госизмене, сообщила ФСБ во вторник."Мне предложили собрать, и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Прислали видео, как собрать (бомбу)... Я все по видео это собрал", - сказал задержанный в ходе допроса, кадры которого публикует ЦОС ФСБ."Меня не ограничивали, в каком месте это спрятать. Я поехал туда, куда поехал. Закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит", - добавил он.Далее показано фото могилы на кладбище и стрелка, ведущая от могилы в соседние кусты.Также демонстрируется, как задержанного ведут в здание УФСБ по Крыму и Севастополю.

https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html

https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html

республика крым

севастополь

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб признался, что готовил теракт по заданию из Киева, а бомбу собирал по полученной видеоинструкции. 2025-06-03T15:59 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, севастополь, феодосия, общество