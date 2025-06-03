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Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт
Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт - РИА Новости, 03.06.2025
Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт
Бомба, собранная жителем Крыма по заданию СБУ для совершения теракта, хранилась на кладбище в Севастополе, следует из материалов, обнародованных Центром... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:59:00+03:00
2025-06-03T15:59:00+03:00
2025-06-03T16:35:00+03:00
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бомба, собранная жителем Крыма по заданию СБУ для совершения теракта, хранилась на кладбище в Севастополе, следует из материалов, обнародованных Центром общественных связей ФСБ.Задержан житель Феодосии, по заданию СБУ собравший бомбу и поместивший ее в тайник в Севастополе, возбуждено дело о госизмене, сообщила ФСБ во вторник."Мне предложили собрать, и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Прислали видео, как собрать (бомбу)... Я все по видео это собрал", - сказал задержанный в ходе допроса, кадры которого публикует ЦОС ФСБ."Меня не ограничивали, в каком месте это спрятать. Я поехал туда, куда поехал. Закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит", - добавил он.Далее показано фото могилы на кладбище и стрелка, ведущая от могилы в соседние кусты.Также демонстрируется, как задержанного ведут в здание УФСБ по Крыму и Севастополю.
https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html
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Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт
Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб признался, что готовил теракт по заданию из Киева, а бомбу собирал по полученной видеоинструкции.
2025-06-03T15:59
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республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, севастополь, феодосия, общество
Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Севастополь, Феодосия, Общество
Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт
Задержанный в Крыму украинский агент признался, что готовил теракт