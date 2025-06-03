Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ
BFMTV: во Франции задержали сербов после осквернения мемориала жертвам Холокоста
Полиция Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Три гражданина Сербии были задержаны во Франции после осквернения в Париже мемориала жертвам Холокоста и трёх синагог, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
В субботу злоумышленники облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов.
"Трое мужчин с гражданством Сербии были задержаны около Антиб в понедельник, 2 июня", - говорится в сообщении телеканала.
По информации источника, в качестве основной версии французские правоохранители рассматривают иностранное вмешательство. Как пишет газета Figaro, подозреваемые намеревались покинуть Францию, когда их задержали.
В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
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