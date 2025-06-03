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Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
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23:55 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/frantsija-2020759888.html
Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ
Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ
Три гражданина Сербии были задержаны во Франции после осквернения в Париже мемориала жертвам Холокоста и трёх синагог, сообщил во вторник телеканал BFMTV со... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:55:00+03:00
2025-06-03T23:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Три гражданина Сербии были задержаны во Франции после осквернения в Париже мемориала жертвам Холокоста и трёх синагог, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию. В субботу злоумышленники облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов. "Трое мужчин с гражданством Сербии были задержаны около Антиб в понедельник, 2 июня", - говорится в сообщении телеканала. По информации источника, в качестве основной версии французские правоохранители рассматривают иностранное вмешательство. Как пишет газета Figaro, подозреваемые намеревались покинуть Францию, когда их задержали. В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
https://ria.ru/20250527/podzhog-2019329502.html
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в мире, франция, сербия, париж, ицхак герцог
В мире, Франция, Сербия, Париж, Ицхак Герцог
Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ

BFMTV: во Франции задержали сербов после осквернения мемориала жертвам Холокоста

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Три гражданина Сербии были задержаны во Франции после осквернения в Париже мемориала жертвам Холокоста и трёх синагог, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
В субботу злоумышленники облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов.
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"Трое мужчин с гражданством Сербии были задержаны около Антиб в понедельник, 2 июня", - говорится в сообщении телеканала.
По информации источника, в качестве основной версии французские правоохранители рассматривают иностранное вмешательство. Как пишет газета Figaro, подозреваемые намеревались покинуть Францию, когда их задержали.
В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
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