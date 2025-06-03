https://ria.ru/20250603/frantsija-2020759888.html

Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ

Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025

Во Франции задержали трех граждан Сербии, пишут СМИ

Три гражданина Сербии были задержаны во Франции после осквернения в Париже мемориала жертвам Холокоста и трёх синагог, сообщил во вторник телеканал BFMTV со... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:55:00+03:00

2025-06-03T23:55:00+03:00

2025-06-03T23:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Три гражданина Сербии были задержаны во Франции после осквернения в Париже мемориала жертвам Холокоста и трёх синагог, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию. В субботу злоумышленники облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов. "Трое мужчин с гражданством Сербии были задержаны около Антиб в понедельник, 2 июня", - говорится в сообщении телеканала. По информации источника, в качестве основной версии французские правоохранители рассматривают иностранное вмешательство. Как пишет газета Figaro, подозреваемые намеревались покинуть Францию, когда их задержали. В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.

https://ria.ru/20250527/podzhog-2019329502.html

https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, сербия, париж, ицхак герцог