https://ria.ru/20250603/festival-2020655270.html

В Ростове-на-Дону открылся музыкальный фестиваль "Мост"

В Ростове-на-Дону открылся музыкальный фестиваль "Мост" - РИА Новости, 03.06.2025

В Ростове-на-Дону открылся музыкальный фестиваль "Мост"

Четвертый музыкальный фестиваль "Мост", который в этом году посвящен 90-летию Ростовского академического симфонического оркестра, открылся в Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:41:00+03:00

2025-06-03T13:41:00+03:00

2025-06-03T13:41:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Четвертый музыкальный фестиваль "Мост", который в этом году посвящен 90-летию Ростовского академического симфонического оркестра, открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростовской государственной филармонии открылся IV Ростовский музыкальный фестиваль "Мост"", - говорится в сообщении. Гостями фестиваля стали выдающийся пианист, лауреат III премии XI Международного конкурса имени Чайковского Фредерик Кемпф, артисты и коллективы, выдающиеся музыканты и культурные деятели, в том числе музыкальный критик Ярослав Тимофеев, государственный квартет имени Бородина, российский лауреат Международного конкурса имени Чайковского Сергей Давыдченко, заслуженный артист России скрипач Никита Борисоглебский. "Фестиваль проводится при поддержке правительства Ростовской области в рамках реализации региональной госпрограммы "Развитие культуры и туризма". В центре внимания фестиваля в этом году - Ростовский академический симфонический оркестр, который отмечает 90-летний юбилей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова. "Мост" открылся концертной программой в двух отделениях. Прозвучали увертюра "Портсмут-Пойнт" для оркестра композитора Уильяма Уолтона, концерт для фортепиано с оркестром Джоржа Гершвина, "Симфония №5" Сергея Прокофьева. Всего в течение недели в рамках фестиваля состоится более 20 мероприятий: концерты, лекции, творческие встречи, перформансы и мастер-классы. Каждый день будут проходить встречи фестивального клуба, где будут обсуждаться самые актуальные темы в мире музыки. Также запланирована работа "Лаборатории молодых дирижеров": талантливые начинающие дирижеры со всей страны смогут поработать с Ростовским академическим симфоническим оркестром, получат возможность встать за дирижерский пульт на концертах фестиваля.

https://ria.ru/20250515/normy-2017105575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, россия, музыка