https://ria.ru/20250603/festival-2020601764.html

В Приамурье стартовал военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!"

В Приамурье стартовал военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!" - РИА Новости, 03.06.2025

В Приамурье стартовал военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!"

Третий военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!" стартовал во вторник в Амурской области, его зрителями станут не менее 30 тысяч жителей региона, сообщает... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:16:00+03:00

2025-06-03T10:16:00+03:00

2025-06-03T11:57:00+03:00

амурская область

амурская область

россия

благовещенск

василий орлов (губернатор)

тимофей маякин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020628086_0:88:1176:750_1920x0_80_0_0_bba4dbfdae9785f30a253ffc27a9df1d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Третий военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!" стартовал во вторник в Амурской области, его зрителями станут не менее 30 тысяч жителей региона, сообщает правительство области. Бесплатные концерты в течение недели пройдут в парках, скверах, на стадионах и в концертных залах 15 городов и сёл области. В преддверии открытия фестиваля губернатор Василий Орлов встретился с главным военным дирижёром страны, генерал-майором Тимофеем Маякиным. Глава региона отметил, что в этом году "Виват, Амур!" совпал с Днем рождения Благовещенска, набережная которого традиционно станет главной концертной площадкой. "Фестиваль развивается, набирает популярность у жителей региона, в этом году мы ждем не меньше 30 тысяч зрителей. При этом уникальный опыт получат дети и студенты, которые учатся игре на музыкальных инструментах. Всю неделю ведущие военные музыканты будут проводить с ними занятия и мастер-классы, а также дадут возможность выступить в составе сводного оркестра фестиваля", - сказал Орлов. Как отмечают в правительстве региона, в этом году в рамках фестиваля "Виват, Амур" в регионе выступят шесть ведущих духовых коллективов страны. Ожидается больше двух десятков концертов. Главными героями фестиваля станут прославленные военные коллективы со всей России, среди которых Центральный военный оркестр Министерства обороны и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. В день открытия концерты одновременно состоятся в Амурской областной филармонии и на площадках Зеи, Тынды и Магдагачи. Завершится фестиваль 8 июня большим гала-концертом на набережной амурской столицы, в котором примут участие 350 музыкантов. Маякин поблагодарил губернатора и региональное минкультуры за организацию и проведение военно-музыкального фестиваля в Амурской области. "Музыканты с радостью приезжают в Амурскую область. В этом году приехал новый коллектив - оркестр штаба Центрального военного округа из Екатеринбурга, а также суворовцы Московского военно-музыкального училища и воспитанницы ансамбля барабанщиц. Программа будет хорошая", - отметил дирижёр. Кроме того, с 5 по 8 июня в регионе будет работать Духовая школа, в которой задействуют музыкантов. Воспитанники амурских школ искусств, обучающиеся игре на духовых музыкальных инструментах, поучаствуют в занятиях, мастер-классах, репетициях и выступлениях в составе сводного оркестра фестиваля.

амурская область

россия

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор), тимофей маякин