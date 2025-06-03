В Приамурье стартовал военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!"
В Приамурье стартовал третий военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!"
© Фото : правительство Амурской областиВстреча губернатора Амурской области Василия Орлова с главным военным дирижером, начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации Тимофеем Маякиным
© Фото : правительство Амурской области
Встреча губернатора Амурской области Василия Орлова с главным военным дирижером, начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации Тимофеем Маякиным
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Третий военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!" стартовал во вторник в Амурской области, его зрителями станут не менее 30 тысяч жителей региона, сообщает правительство области.
Бесплатные концерты в течение недели пройдут в парках, скверах, на стадионах и в концертных залах 15 городов и сёл области. В преддверии открытия фестиваля губернатор Василий Орлов встретился с главным военным дирижёром страны, генерал-майором Тимофеем Маякиным. Глава региона отметил, что в этом году "Виват, Амур!" совпал с Днем рождения Благовещенска, набережная которого традиционно станет главной концертной площадкой.
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"Фестиваль развивается, набирает популярность у жителей региона, в этом году мы ждем не меньше 30 тысяч зрителей. При этом уникальный опыт получат дети и студенты, которые учатся игре на музыкальных инструментах. Всю неделю ведущие военные музыканты будут проводить с ними занятия и мастер-классы, а также дадут возможность выступить в составе сводного оркестра фестиваля", - сказал Орлов.
Как отмечают в правительстве региона, в этом году в рамках фестиваля "Виват, Амур" в регионе выступят шесть ведущих духовых коллективов страны. Ожидается больше двух десятков концертов. Главными героями фестиваля станут прославленные военные коллективы со всей России, среди которых Центральный военный оркестр Министерства обороны и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. В день открытия концерты одновременно состоятся в Амурской областной филармонии и на площадках Зеи, Тынды и Магдагачи. Завершится фестиваль 8 июня большим гала-концертом на набережной амурской столицы, в котором примут участие 350 музыкантов.
Маякин поблагодарил губернатора и региональное минкультуры за организацию и проведение военно-музыкального фестиваля в Амурской области.
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"Музыканты с радостью приезжают в Амурскую область. В этом году приехал новый коллектив - оркестр штаба Центрального военного округа из Екатеринбурга, а также суворовцы Московского военно-музыкального училища и воспитанницы ансамбля барабанщиц. Программа будет хорошая", - отметил дирижёр.
Кроме того, с 5 по 8 июня в регионе будет работать Духовая школа, в которой задействуют музыкантов. Воспитанники амурских школ искусств, обучающиеся игре на духовых музыкальных инструментах, поучаствуют в занятиях, мастер-классах, репетициях и выступлениях в составе сводного оркестра фестиваля.