https://ria.ru/20250603/fedorova-2020701528.html

Зоя Федорова: отношения с иностранцем, фиктивный брак, репрессии

Зоя Федорова: отношения с иностранцем, фиктивный брак, репрессии - РИА Новости, 03.06.2025

Зоя Федорова: отношения с иностранцем, фиктивный брак, репрессии

Она была звездой сталинского кинематографа, но ее жизнь больше напоминала детективный триллер. Роман с американским дипломатом, фиктивный брак, жизнь в лагере и РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Она была звездой сталинского кинематографа, но ее жизнь больше напоминала детективный триллер. Роман с американским дипломатом, фиктивный брак, жизнь в лагере и загадочное убийство — судьба Зои Федоровой стала символом эпохи, где личное счастье было роскошью, а правду хоронили вместе с жертвами.Мольба о помощиВ декабре 1947 года из темных бараков Темниковских лагерей в кабинет Лаврентия Берии ушло письмо, написанное дрожащей от слабости рукой. Его автор — некогда знаменитая кинодива Зоя Федорова, чье имя когда-то светилось на экранах. Теперь она обращалась не к государственному чиновнику, а к последней надежде в своей безнадежной ситуации."Вы разрешали обращаться к вам за помощью в тяжелые минуты жизни. Вот они наступили — минуты смертельной муки. В безграничном отчаянии прошу вашей помощи и справедливости. 27 декабря 1946 года я была арестована. Я до сих пор не могу поверить в это: как можно арестовать человека, не знающего, в каком преступлении его обвиняют?", — не понимала Зоя. После попытки суицида в Лефортовской тюрьме заключенную отправили в лагерь. Позже ее лишили последнего, добавив к сроку конфискацию имущества."Я поняла свои ошибки, — писала она в письмах. — Легкомыслие, несдержанность… Но разве за это нужно умирать? Верните меня к жизни! Верните в Москву! За что же я должна погибнуть?".Роман с американцем, фиктивный брак и ложное обвинениеЗоя Федорова стала звездой советского кино благодаря ролям в фильмах "Подруги", "Музыкальная история" и "Свадьба", за которые получила две Сталинские премии. Ее талант отмечали даже высшие чины. Лаврентий Берия однажды пригласил актрису на закрытый ужин, но она, почувствовав неловкость, быстро покинула мероприятие.В 1945 году на праздновании Дня Советской Армии судьба свела Зою с капитаном Джексоном Тейтом — представителем американской военной миссии. Их отношения развивались стремительно. Тейт, очарованный красотой и харизмой актрисы, вскоре заговорил о браке, даже обсуждая имена для будущих детей. Однако роман закончился резко. Тейта объявили персоной нон-грата и выслали из СССР без объяснений.После возвращения с гастролей Зоя обнаружила, что Тейт уже покинул страну. Еще большей трагедией стало известие о беременности. Она осталась одна, не имея возможности связаться с возлюбленным. Чтобы избежать подозрений в связи с иностранцем, Зоя заключила фиктивный брак, но это не помогло. Ее арестовали по ложному обвинению в шпионаже, приговорив к 25 годам лагерей. Дочь и сестра актрисы были сосланы в Казахстан.Нашла поддержку там, где ее не ждалиТолько во Владимирской тюрьме, куда Федорову определили после приговора в 25 лет, она, наконец, немного успокоилась. Познакомилась с Лидией Руслановой. Знаменитая певица, сама прошедшая через ад репрессий, поддержала ее. Между женщинами завязалась крепкая дружба.Едва последняя оказалась на свободе, как сразу стала хлопотать за подругу. И добилась невозможного: через полтора года измученную Зою выпустили. Но жить было негде. И снова Лидия Андреевна протянула руку помощи, приютив бывшую сокамерницу в своем доме.Пока Федорова отбывала срок, ее дочь воспитывала сестра Александра. Все это время девочке не говорили правды. Маленькая Вика даже не подозревала, что ее настоящая мама объявлена врагом народа и находится в тюрьме. Понадобилось время, чтобы растопить между близкими людьми лед недоверия.Возвращение и начало новой жизниПрибыв в Москву после освобождения, Зоя не питала иллюзий о возможности вернуться в кино. Но даже здесь ее поддержала Лидия Русланова, та самая, что встретилась с ней в Владимирской тюрьме. С помощью Руслановой Федорову приняли в труппу Театра-студии киноактера. Теперь ей чаще предлагали роли возрастных и характерных персонажей, но даже эти небольшие роли воспринимались как второе рождение — шанс снова почувствовать себя частью жизни.Через некоторое время к творческому возрождению добавилось улучшение жилищных условий. Власти предоставили Зое двухкомнатную квартиру на набережной Тараса Шевченко. Здесь она решила обрести новое семейное гнездо — только с дочерью. После многолетних предательств и разочарований личная жизнь казалась ей теперь лишь обузой.В тринадцать лет Вика впервые прямо потребовала правды о своем отце. Сжав кулачки, она заявила: "Когда вырасту, непременно его найду". Зоя, которая после освобождения не раз пыталась отыскать Джексона Тейта, лишь молча обнимала дочь. Ограниченные возможности эпохи "холодной войны" делали такие поиски почти невозможными.Судьба распорядилась иначе. Лишь в 1973 году Виктории, уже взрослой, удалось получить разрешение на поездку в США. Там ее отец, к тому времени адмирал с новой семьей и тремя детьми, сначала отнесся к ее появлению с иронией: "Советская актриса? Роман давний...". Но когда перед ним положили фотографию, портрет дочери, ставший зеркальным отражением его американской дочери, сомнения растаяли.Сразу же после признания отцовства Джексон Тейт активно поддержал Вику в стремлении переехать в США. К этому моменту Федорова-младшая уже успела получить диплом ВГИКа, сняться в нескольких фильмах и трижды пережить браки.В 29 лет ей все-таки удалось получить выездную визу, и ее приезд в Америку стал громким событием. Журналисты окрестили ее "русской принцессой", а связь с известным адмиралом превратили в сюжет для телешоу и светских хроник. Виктория быстро вписалась в американскую жизнь. Удивив близких и поклонников, она через три месяца после переезда вышла замуж — за местного предпринимателя, чье имя тут же появилось на страницах глянцевых журналов.Неожиданная смертьК середине 1970 года заслуженная артистка Зоя Федорова жила в трехкомнатной квартире на Кутузовском проспекте, интерьеры которой бросали вызов советской реальности. Коллекция антикварной мебели, полотна русских передвижников в золоченых рамах, фарфоровые сервизы с императорских заводов. Кто-то говорил, что она связана с мафией или, ходил слух, что она подруга жены Брежнева.В 1979 году Зоя Федорова завершила актерскую карьеру на высоте, сыграв незначительную, но яркую роль в оскароносном фильме "Москва слезам не верит". Незадолго до этого она навестила дочь в США и впервые за десятилетия встретилась с Джексоном Тейтом — тем самым бывшим любовником, который когда-то стал отцом ее дочери.Однако возвращение в СССР оказалось лишь передышкой. В 1981 году Зоя получила долгожданное разрешение на эмиграцию. Однако 17 декабря 1981 года ее тело обнаружили в квартире на набережной Тараса Шевченко. Актриса была жестоко убита. Расследование тянулось месяцами, а версии следствия противоречили друг другу. Среди подозреваемых значились: Анатолий Бец, рецидивист с жестоким прошлым, Митрохин, связанный с подозрительными сделками, даже ее американский зять Фредерик Поуи, часто бывавший в Москве.Однако главная загадка оставалась: дверь в квартиру не взламывали. Зоя сама впустила убийцу. Многие считали, что причина убийства — политическая. Ее грядущая эмиграция могла раскрыть тайны, которые кому-то было выгодно сохранить. Взгляды на ее жизнь всплыли новые: неслучайно ли ее освобождение из лагерей, возвращение в кино и элитное жилье в центре Москвы? Возможно, она оставалась "козырной картой" в руках спецслужб до последнего дня.

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москва, сша, ссср, тарас шевченко, лаврентий берия