https://ria.ru/20250603/evroparlament-2020713304.html

Депутат ЕП, исключенный из фракции за поездку в Россию, сделал заявление

Депутат ЕП, исключенный из фракции за поездку в Россию, сделал заявление - РИА Новости, 03.06.2025

Депутат ЕП, исключенный из фракции за поездку в Россию, сделал заявление

Евродепутат Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что фракция Европарламента (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) совершает по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:27:00+03:00

2025-06-03T17:27:00+03:00

2025-06-03T18:17:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что фракция Европарламента (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) совершает по меньшей мере две ошибки, рассматривая вопрос о его исключении после того, как политик побывал в России. В среду пройдет заседание политической группы ECR, на котором пройдет голосование по вопросу исключения Картайзера. "Этим действием ECR совершает как минимум две ошибки: они пытаются навязать членам ECR политическую позицию, которая противоречит свободе совести парламентариев, и они не признают важность для ЕС восстановления отношений с Россией", - сказал собеседник агентства.Политик ожидает, что по итогам голосования он будет исключен из политической группы."Я не думаю, что это исключение может быть оправдано, но у моих оппонентов большинство", - объяснил он.Политик отметил, что после ухода из фракции он какое-то время может выступать в качестве независимого евродепутата."Однако я не исключаю, что через некоторое время присоединюсь к другой группе", - уточнил он.Картайзер при этом счел неуместным комментировать слухи о приглашении в другую политическую группу Европарламента, пока он формально остается членом ECR.Во вторник издание Euractiv сообщило, что депутат уже получил предложение присоединиться к другой политической группе в ЕП.Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.Ранее сопредседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картайзера, если тот совершит визит в Россию.

https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019896088.html

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