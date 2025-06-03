Рейтинг@Mail.ru
Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 03.06.2025 (обновлено: 16:08 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/era-glonass-2020677037.html
Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года
Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года
Более 12,6 миллиона транспортных средств сегодня подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", с начала 2025 года прирост этого показателя превысил 430 тысяч автомобилей,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:17:00+03:00
2025-06-03T16:08:00+03:00
россия
эра-глонасс
роман старовойт
алексей райкевич
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151930/14/1519301439_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_c21435772bc4b621511bcde520af999c.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 12,6 миллиона транспортных средств сегодня подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", с начала 2025 года прирост этого показателя превысил 430 тысяч автомобилей, указывается на сайте Минтранса России. "Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала экстренным службам почти полмиллиона аварийных вызовов. 83% таких сообщений получены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь", – приводит пресс-служба Минтранса России слова генерального директора компании Алексея Райкевича. Он добавил, что благодаря интеграции со всеми действующими региональными "Системами-112" экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования спасателей. По словам министра транспорта Российской Федерации, председателя Совета директоров АО "ГЛОНАСС" Романа Старовойта, "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает тысячи людей и вносит значимый вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации по снижению смертности при ДТП. "Компания становится ключевым звеном цифровой трансформации отраслей и формирования технологического суверенитета Российской Федерации. Благодарю команду АО "ГЛОНАСС" за ежедневную совместную работу по созданию самой эффективной транспортной системы в мире. Уверен, что развитие существующих направлений и создание новых решений компании ускорят развитие отрасли, повысят эффективность работы транспортных систем в регионах и продолжат обеспечивать главное – заботу о безопасности миллионов россиян", – отметил Старовойт. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив АО "ГЛОНАСС" с 10-летием со дня основания. "Передовые компетенции, накопленный опыт и инновационные подходы позволяют вам эффективно выполнять государственные задачи, включая развитие первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте "ЭРА-ГЛОНАСС", созданной для спасения пострадавших в ДТП и других чрезвычайных ситуациях, повышения безопасности водителей и пассажиров. Собственные программные продукты и телекоммуникационные решения, получившие признание в нашей стране и на международном рынке, успешно применяются в деятельности служб экстренного реагирования, управлении логистикой, мониторинге транспортных средств, различных отраслях экономики и сферах, напрямую влияющих на качество жизни и благополучие миллионов россиян. Это особенно важно в условиях, когда устойчивость цифровой инфраструктуры входит в число национальных приоритетов", – сообщается на сайте правительства страны. С помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" и при нажатии на кнопку SOS автомобилистам всей страны доступен вызов вневедомственной охраны Росгвардии. Уже в 14 городах внедрен сервис "Помощь на дороге", который открывает водителям возможность вызова аварийного комиссара, поддержки при оформлении ДТП, эвакуации автомобиля и шиномонтажа. Автоконцерны совместно с АО "ГЛОНАСС" и российскими производителями микроэлектроники начали внедрять устройства вызова экстренных оперативных служб нового поколения – УВЭОС 2.0. Без необходимости установки дополнительной аппаратуры при согласии собственника становится возможным получение функций мониторинга состояния и передвижения техники в онлайн-режиме. Помимо аварийного оповещения, "ЭРА-ГЛОНАСС" выполняет государственные задачи по онлайн-мониторингу движения общественного транспорта, лесной техники, малой авиации и транспортировки опасных грузов. Сегодня количество транспортных средств на этой платформе достигло 500 тысяч подключенных объектов. Данные о движении, в частности, общественного транспорта передаются в Ространснадзор и в более чем тысячу муниципальных и региональных навигационно-информационных систем. Интеграция с популярными мобильными сервисами позволяет миллионам пассажиров в реальном времени видеть маршруты и время прибытия транспорта на конкретные остановки. Передача данных о движении более 86 тысяч единиц лесной техники во ФГИС "Лесной комплекс" повышает прозрачность функционирования отрасли и ускоряет реагирование на лесные пожары. На базе "ЭРА-ГЛОНАСС" по поручению президента России создается Система контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая уже в этом году будет тестироваться в десятках регионов. Благодаря онлайн-мониторингу движения транспорта, цифровой трансформации процессов установления, соблюдения маршрутов и идентификации билетов СКПП обеспечит повышение безопасности и эффективности автоперевозок между регионами. Более десяти сервисов АО "ГЛОНАСС" включены в реестр российского программного обеспечения. Для достижения импортонезависимости в области мониторинга транспорта компания на основе инфраструктуры "ЭРА-ГЛОНАСС" разрабатывает Федеральную навигационно-информационную систему (ФНИС), которая позволит объединить разрозненные региональные данные на федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка. Регионы смогут использовать ФНИС бесплатно. АО "ГЛОНАСС" масштабирует сервисы на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" для решения актуальных задач по формированию технологического суверенитета России. Компания внедряет первую в стране мобильную спутниковую связь с использованием ресурса действующих геостационарных спутников. Решение обеспечит голосовую связь и передачу телематических данных, экстренных сигналов с наземного, водного и воздушного транспорта на территории всей страны. Также в рамках исполнения поручений главы государства для включения в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" АО "ГЛОНАСС" разрабатывает гибридную сеть связи для гражданских беспилотных воздушных судов. Помимо этого, сегодня в 12 регионах успешно проведено тестирование платформы мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" для гражданской беспилотной авиации. Она готова оперативно выполнить функцию единой системы идентификации беспилотников, которая будет способствовать снятию региональных запретов на полеты и массовому внедрению дронов в интересах развития экономики страны. В рамках федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры" началось подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" беспилотных грузовых автомобилей, курсирующих на скоростной автотрассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге. Формирование статистики о пробеге, режиме работы и инцидентах в режиме реального времени позволит принимать решения на основе объективных данных от государственной информационной системы. Прозрачность и открытость повысят доверие к автономным технологиям. В дальнейшем с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется выявление кибератак на системы автомобилей.
https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html
https://ria.ru/20250211/glonass-1998534875.html
https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151930/14/1519301439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a0dab556f969dd87deea7fc9382dcf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эра-глонасс, роман старовойт, алексей райкевич, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Россия, ЭРА-ГЛОНАСС, Роман Старовойт, Алексей Райкевич, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года

К "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала 2025 года подключились 430 тысяч автомобилей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 12,6 миллиона транспортных средств сегодня подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", с начала 2025 года прирост этого показателя превысил 430 тысяч автомобилей, указывается на сайте Минтранса России.
"Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала экстренным службам почти полмиллиона аварийных вызовов. 83% таких сообщений получены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь", – приводит пресс-служба Минтранса России слова генерального директора компании Алексея Райкевича.
Он добавил, что благодаря интеграции со всеми действующими региональными "Системами-112" экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования спасателей.
По словам министра транспорта Российской Федерации, председателя Совета директоров АО "ГЛОНАСС" Романа Старовойта, "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает тысячи людей и вносит значимый вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации по снижению смертности при ДТП.
Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Дмитрий Баканов: каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"
29 января, 10:00
"Компания становится ключевым звеном цифровой трансформации отраслей и формирования технологического суверенитета Российской Федерации. Благодарю команду АО "ГЛОНАСС" за ежедневную совместную работу по созданию самой эффективной транспортной системы в мире. Уверен, что развитие существующих направлений и создание новых решений компании ускорят развитие отрасли, повысят эффективность работы транспортных систем в регионах и продолжат обеспечивать главное – заботу о безопасности миллионов россиян", – отметил Старовойт.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив АО "ГЛОНАСС" с 10-летием со дня основания.
"Передовые компетенции, накопленный опыт и инновационные подходы позволяют вам эффективно выполнять государственные задачи, включая развитие первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте "ЭРА-ГЛОНАСС", созданной для спасения пострадавших в ДТП и других чрезвычайных ситуациях, повышения безопасности водителей и пассажиров. Собственные программные продукты и телекоммуникационные решения, получившие признание в нашей стране и на международном рынке, успешно применяются в деятельности служб экстренного реагирования, управлении логистикой, мониторинге транспортных средств, различных отраслях экономики и сферах, напрямую влияющих на качество жизни и благополучие миллионов россиян. Это особенно важно в условиях, когда устойчивость цифровой инфраструктуры входит в число национальных приоритетов", – сообщается на сайте правительства страны.
С помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" и при нажатии на кнопку SOS автомобилистам всей страны доступен вызов вневедомственной охраны Росгвардии. Уже в 14 городах внедрен сервис "Помощь на дороге", который открывает водителям возможность вызова аварийного комиссара, поддержки при оформлении ДТП, эвакуации автомобиля и шиномонтажа. Автоконцерны совместно с АО "ГЛОНАСС" и российскими производителями микроэлектроники начали внедрять устройства вызова экстренных оперативных служб нового поколения – УВЭОС 2.0. Без необходимости установки дополнительной аппаратуры при согласии собственника становится возможным получение функций мониторинга состояния и передвижения техники в онлайн-режиме.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
АО "ГЛОНАСС": цифровизацию с/х земель в России начнут с Костромской области
11 февраля, 08:29
Помимо аварийного оповещения, "ЭРА-ГЛОНАСС" выполняет государственные задачи по онлайн-мониторингу движения общественного транспорта, лесной техники, малой авиации и транспортировки опасных грузов. Сегодня количество транспортных средств на этой платформе достигло 500 тысяч подключенных объектов. Данные о движении, в частности, общественного транспорта передаются в Ространснадзор и в более чем тысячу муниципальных и региональных навигационно-информационных систем. Интеграция с популярными мобильными сервисами позволяет миллионам пассажиров в реальном времени видеть маршруты и время прибытия транспорта на конкретные остановки. Передача данных о движении более 86 тысяч единиц лесной техники во ФГИС "Лесной комплекс" повышает прозрачность функционирования отрасли и ускоряет реагирование на лесные пожары.
На базе "ЭРА-ГЛОНАСС" по поручению президента России создается Система контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая уже в этом году будет тестироваться в десятках регионов. Благодаря онлайн-мониторингу движения транспорта, цифровой трансформации процессов установления, соблюдения маршрутов и идентификации билетов СКПП обеспечит повышение безопасности и эффективности автоперевозок между регионами.
Более десяти сервисов АО "ГЛОНАСС" включены в реестр российского программного обеспечения. Для достижения импортонезависимости в области мониторинга транспорта компания на основе инфраструктуры "ЭРА-ГЛОНАСС" разрабатывает Федеральную навигационно-информационную систему (ФНИС), которая позволит объединить разрозненные региональные данные на федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка. Регионы смогут использовать ФНИС бесплатно.
АО "ГЛОНАСС" масштабирует сервисы на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" для решения актуальных задач по формированию технологического суверенитета России. Компания внедряет первую в стране мобильную спутниковую связь с использованием ресурса действующих геостационарных спутников. Решение обеспечит голосовую связь и передачу телематических данных, экстренных сигналов с наземного, водного и воздушного транспорта на территории всей страны. Также в рамках исполнения поручений главы государства для включения в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" АО "ГЛОНАСС" разрабатывает гибридную сеть связи для гражданских беспилотных воздушных судов.
Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобильном заводе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов
10 января, 09:38
Помимо этого, сегодня в 12 регионах успешно проведено тестирование платформы мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" для гражданской беспилотной авиации. Она готова оперативно выполнить функцию единой системы идентификации беспилотников, которая будет способствовать снятию региональных запретов на полеты и массовому внедрению дронов в интересах развития экономики страны.
В рамках федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры" началось подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" беспилотных грузовых автомобилей, курсирующих на скоростной автотрассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге. Формирование статистики о пробеге, режиме работы и инцидентах в режиме реального времени позволит принимать решения на основе объективных данных от государственной информационной системы. Прозрачность и открытость повысят доверие к автономным технологиям. В дальнейшем с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется выявление кибератак на системы автомобилей.
 
РоссияЭРА-ГЛОНАССРоман СтаровойтАлексей РайкевичМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала