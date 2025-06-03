https://ria.ru/20250603/era-glonass-2020677037.html

Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года

Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года - РИА Новости, 03.06.2025

Более 400 тысяч автомобилей подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года

Более 12,6 миллиона транспортных средств сегодня подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", с начала 2025 года прирост этого показателя превысил 430 тысяч автомобилей,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:17:00+03:00

2025-06-03T15:17:00+03:00

2025-06-03T16:08:00+03:00

россия

эра-глонасс

роман старовойт

алексей райкевич

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 12,6 миллиона транспортных средств сегодня подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", с начала 2025 года прирост этого показателя превысил 430 тысяч автомобилей, указывается на сайте Минтранса России. "Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала экстренным службам почти полмиллиона аварийных вызовов. 83% таких сообщений получены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь", – приводит пресс-служба Минтранса России слова генерального директора компании Алексея Райкевича. Он добавил, что благодаря интеграции со всеми действующими региональными "Системами-112" экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования спасателей. По словам министра транспорта Российской Федерации, председателя Совета директоров АО "ГЛОНАСС" Романа Старовойта, "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает тысячи людей и вносит значимый вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации по снижению смертности при ДТП. "Компания становится ключевым звеном цифровой трансформации отраслей и формирования технологического суверенитета Российской Федерации. Благодарю команду АО "ГЛОНАСС" за ежедневную совместную работу по созданию самой эффективной транспортной системы в мире. Уверен, что развитие существующих направлений и создание новых решений компании ускорят развитие отрасли, повысят эффективность работы транспортных систем в регионах и продолжат обеспечивать главное – заботу о безопасности миллионов россиян", – отметил Старовойт. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив АО "ГЛОНАСС" с 10-летием со дня основания. "Передовые компетенции, накопленный опыт и инновационные подходы позволяют вам эффективно выполнять государственные задачи, включая развитие первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте "ЭРА-ГЛОНАСС", созданной для спасения пострадавших в ДТП и других чрезвычайных ситуациях, повышения безопасности водителей и пассажиров. Собственные программные продукты и телекоммуникационные решения, получившие признание в нашей стране и на международном рынке, успешно применяются в деятельности служб экстренного реагирования, управлении логистикой, мониторинге транспортных средств, различных отраслях экономики и сферах, напрямую влияющих на качество жизни и благополучие миллионов россиян. Это особенно важно в условиях, когда устойчивость цифровой инфраструктуры входит в число национальных приоритетов", – сообщается на сайте правительства страны. С помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" и при нажатии на кнопку SOS автомобилистам всей страны доступен вызов вневедомственной охраны Росгвардии. Уже в 14 городах внедрен сервис "Помощь на дороге", который открывает водителям возможность вызова аварийного комиссара, поддержки при оформлении ДТП, эвакуации автомобиля и шиномонтажа. Автоконцерны совместно с АО "ГЛОНАСС" и российскими производителями микроэлектроники начали внедрять устройства вызова экстренных оперативных служб нового поколения – УВЭОС 2.0. Без необходимости установки дополнительной аппаратуры при согласии собственника становится возможным получение функций мониторинга состояния и передвижения техники в онлайн-режиме. Помимо аварийного оповещения, "ЭРА-ГЛОНАСС" выполняет государственные задачи по онлайн-мониторингу движения общественного транспорта, лесной техники, малой авиации и транспортировки опасных грузов. Сегодня количество транспортных средств на этой платформе достигло 500 тысяч подключенных объектов. Данные о движении, в частности, общественного транспорта передаются в Ространснадзор и в более чем тысячу муниципальных и региональных навигационно-информационных систем. Интеграция с популярными мобильными сервисами позволяет миллионам пассажиров в реальном времени видеть маршруты и время прибытия транспорта на конкретные остановки. Передача данных о движении более 86 тысяч единиц лесной техники во ФГИС "Лесной комплекс" повышает прозрачность функционирования отрасли и ускоряет реагирование на лесные пожары. На базе "ЭРА-ГЛОНАСС" по поручению президента России создается Система контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая уже в этом году будет тестироваться в десятках регионов. Благодаря онлайн-мониторингу движения транспорта, цифровой трансформации процессов установления, соблюдения маршрутов и идентификации билетов СКПП обеспечит повышение безопасности и эффективности автоперевозок между регионами. Более десяти сервисов АО "ГЛОНАСС" включены в реестр российского программного обеспечения. Для достижения импортонезависимости в области мониторинга транспорта компания на основе инфраструктуры "ЭРА-ГЛОНАСС" разрабатывает Федеральную навигационно-информационную систему (ФНИС), которая позволит объединить разрозненные региональные данные на федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка. Регионы смогут использовать ФНИС бесплатно. АО "ГЛОНАСС" масштабирует сервисы на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" для решения актуальных задач по формированию технологического суверенитета России. Компания внедряет первую в стране мобильную спутниковую связь с использованием ресурса действующих геостационарных спутников. Решение обеспечит голосовую связь и передачу телематических данных, экстренных сигналов с наземного, водного и воздушного транспорта на территории всей страны. Также в рамках исполнения поручений главы государства для включения в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" АО "ГЛОНАСС" разрабатывает гибридную сеть связи для гражданских беспилотных воздушных судов. Помимо этого, сегодня в 12 регионах успешно проведено тестирование платформы мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" для гражданской беспилотной авиации. Она готова оперативно выполнить функцию единой системы идентификации беспилотников, которая будет способствовать снятию региональных запретов на полеты и массовому внедрению дронов в интересах развития экономики страны. В рамках федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры" началось подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" беспилотных грузовых автомобилей, курсирующих на скоростной автотрассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге. Формирование статистики о пробеге, режиме работы и инцидентах в режиме реального времени позволит принимать решения на основе объективных данных от государственной информационной системы. Прозрачность и открытость повысят доверие к автономным технологиям. В дальнейшем с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется выявление кибератак на системы автомобилей.

https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html

https://ria.ru/20250211/glonass-1998534875.html

https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эра-глонасс, роман старовойт, алексей райкевич, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)