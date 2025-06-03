https://ria.ru/20250603/energosnabzhenie-2020702067.html
МЧС восстанавливает энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях
МЧС восстанавливает энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 03.06.2025
МЧС восстанавливает энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения МЧС России участвуют в восстановлении нарушенного энергоснабжения в Запорожской и Херсонской областях, в пострадавшие регионы дополнительно... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:52:00+03:00
2025-06-03T16:52:00+03:00
2025-06-03T16:52:00+03:00
россия
херсонская область
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения МЧС России участвуют в восстановлении нарушенного энергоснабжения в Запорожской и Херсонской областях, в пострадавшие регионы дополнительно направлены генераторы различной мощности, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "После массированной атаки вражеских беспилотников на энергетическую инфраструктуру новых регионов произошли нарушения энерго- и водоснабжения жилых районов, нарушено жизнеобеспечение мирного населения. В регионе предпринимаются все меры по первоочередному обеспечению людей, развернут оперативный штаб, который координирует работу всех служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные усилия спасателей сосредоточены на проведении восстановительных работ на социально значимых объектах. "Критически важные объекты подключены к резервным источникам питания. Для обеспечения бесперебойной работы в пострадавшие регионы дополнительно направлены генераторы различной мощности", - заключили в МЧС РФ. Ранее власти сообщали, что в результате атак украинских БПЛА и обстрелов в Запорожской области без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, в Херсонской области - 288 населённых пунктов и свыше 227 тысяч человек.
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html
https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020679214.html
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россия, херсонская область , запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Херсонская область , Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС восстанавливает энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях
МЧС направило в Запорожскую и Херсонскую области генераторы различной мощности