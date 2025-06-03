https://ria.ru/20250603/elektroset-2020675637.html

В Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети

В Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети - РИА Новости, 03.06.2025

В Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети

Поэтапное подключение потребителей к электросети началось в Запорожской области, запитано порядка 20% от общего числа потребителей, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:11:00+03:00

2025-06-03T15:11:00+03:00

2025-06-03T15:11:00+03:00

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поэтапное подключение потребителей к электросети началось в Запорожской области, запитано порядка 20% от общего числа потребителей, сообщил глава региона Евгений Балицкий."В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.

https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, общество