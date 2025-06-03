https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020574915.html

Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать

Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать - РИА Новости, 03.06.2025

Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать

Энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии в Херсонской области, нарушенную в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T00:40:00+03:00

2025-06-03T00:40:00+03:00

2025-06-03T00:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

владимир сальдо

евгений балицкий

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии в Херсонской области, нарушенную в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Сальдо ранее сообщал, что осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. От отметил, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС, возгорание будет ликвидировано в ближайшее время"Благодарю сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе. Сработали быстро, четко, по месту. Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)