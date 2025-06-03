https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020574915.html
Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать
Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать - РИА Новости, 03.06.2025
Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать
Энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии в Херсонской области, нарушенную в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:40:00+03:00
2025-06-03T00:40:00+03:00
2025-06-03T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии в Херсонской области, нарушенную в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Сальдо ранее сообщал, что осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. От отметил, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС, возгорание будет ликвидировано в ближайшее время"Благодарю сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе. Сработали быстро, четко, по месту. Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
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херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать
Сальдо: подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать