Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 03.06.2025 (обновлено: 01:04 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html
Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ
Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ
Высоковольтное оборудование повреждено в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:03:00+03:00
2025-06-03T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона", — написал он.Министерству энергетики Запорожской области поручили в короткие сроки организовать резервные источники энергоснабжения. Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.Ранее губернатор соседней с Запорожской Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион.В херсонском Геническе тоже нет света, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250602/dnr-2020568842.html
https://ria.ru/20250602/ataka-2020565634.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d6573b9b788819585a318b599c6ee9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо
Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ

Балицкий: Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
«
"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона", — написал он.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ДНР сообщили, сколько снарядов выпустили ВСУ по республике с начала СВО
Вчера, 23:21
Министерству энергетики Запорожской области поручили в короткие сроки организовать резервные источники энергоснабжения.
Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.
Ранее губернатор соседней с Запорожской Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион.
В херсонском Геническе тоже нет света, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека
Вчера, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала