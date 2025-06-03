https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html

Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ

Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ

Высоковольтное оборудование повреждено в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории РИА Новости, 03.06.2025

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специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

владимир сальдо

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Высоковольтное оборудование повреждено в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона", — написал он.Министерству энергетики Запорожской области поручили в короткие сроки организовать резервные источники энергоснабжения. Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.Ранее губернатор соседней с Запорожской Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион.В херсонском Геническе тоже нет света, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250602/dnr-2020568842.html

https://ria.ru/20250602/ataka-2020565634.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, владимир сальдо