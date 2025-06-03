https://ria.ru/20250603/ekonomika-2020696844.html

Экономика России вошла в период охлаждения, заявил Решетников

Экономика России вошла в период охлаждения, заявил Решетников - РИА Новости, 03.06.2025

Экономика России вошла в период охлаждения, заявил Решетников

Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:34:00+03:00

2025-06-03T16:34:00+03:00

2025-06-03T16:34:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр экономического развития России Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в последние два года. Видим, все больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска", - сказал Решетников в рамках Открытого диалога в Совете Федерации. По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения. "Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - добавил он. По оценке министерства, инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.

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экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф