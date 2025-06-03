https://ria.ru/20250603/ege-2020701100.html

Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор

Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор - РИА Новости, 03.06.2025

Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор

ЕГЭ-2025 на данный момент проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:50:00+03:00

2025-06-03T16:50:00+03:00

2025-06-03T17:14:00+03:00

общество

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

образование - общество

образование

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2025 на данный момент проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "На данный момент экзамен проходит штатно. Серьезных сбоев в его проведении нет", - говорится в сообщении. Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек. "По итогам трех дней экзаменов к нам пришло всего 39 обращений с какими-либо жалобами. Все проблемы оперативно решаются", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250603/ege-2020602395.html

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2025

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общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, образование - общество, образование, социальный навигатор, сн_образование