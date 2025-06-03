https://ria.ru/20250603/ege-2020701100.html
Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор
Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор - РИА Новости, 03.06.2025
Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор
ЕГЭ-2025 на данный момент проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:50:00+03:00
2025-06-03T16:50:00+03:00
2025-06-03T17:14:00+03:00
общество
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
образование - общество
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сн_образование
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2025 на данный момент проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "На данный момент экзамен проходит штатно. Серьезных сбоев в его проведении нет", - говорится в сообщении. Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек. "По итогам трех дней экзаменов к нам пришло всего 39 обращений с какими-либо жалобами. Все проблемы оперативно решаются", - заключили в ведомстве.
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общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, образование - общество, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Образование - Общество, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Сдача ЕГЭ в России проходит штатно, сообщил Рособрнадзор
Рособрнадзор: при проведении ЕГЭ-2025 не зафиксировали серьезных сбоев