https://ria.ru/20250603/efimov-2020638375.html

Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков

Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков - РИА Новости, 03.06.2025

Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков

Московским застройщикам упростили подачу заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:12:00+03:00

2025-06-03T14:12:00+03:00

2025-06-03T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московским застройщикам упростили подачу заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."2 июня на портале mos.ruпри подаче заявления на выдачу градостроительных планов добавили автоматические онлайн-проверки объектов недвижимости в информационных системах Росреестра, Госинспекции по недвижимости и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Тем самым, по его словам, можно будет проверять наличие на площадке самостроев и объектов капитального строительства, отсутствие проекта планировки территории и изменений, внесенных в городские правила землепользования и застройки для комплексного развития территорий.Как добавил Ефимов, изменения помогут уменьшить число отказов в выдаче ГПЗУ благодаря информированию уже на этапе заявления. Ранее данные сведения предоставлялись только по результатам рассмотрения заявления, на что требовалось 14 рабочих дней.Как указывается в сообщении, обновленная услуга уже доступна на mos.ru.

https://ria.ru/20250603/efimov-2020569016.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва