https://ria.ru/20250603/efimov-2020638375.html
Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков
Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков - РИА Новости, 03.06.2025
Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков
Московским застройщикам упростили подачу заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:12:00+03:00
2025-06-03T14:12:00+03:00
2025-06-03T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московским застройщикам упростили подачу заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."2 июня на портале mos.ruпри подаче заявления на выдачу градостроительных планов добавили автоматические онлайн-проверки объектов недвижимости в информационных системах Росреестра, Госинспекции по недвижимости и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Тем самым, по его словам, можно будет проверять наличие на площадке самостроев и объектов капитального строительства, отсутствие проекта планировки территории и изменений, внесенных в городские правила землепользования и застройки для комплексного развития территорий.Как добавил Ефимов, изменения помогут уменьшить число отказов в выдаче ГПЗУ благодаря информированию уже на этапе заявления. Ранее данные сведения предоставлялись только по результатам рассмотрения заявления, на что требовалось 14 рабочих дней.Как указывается в сообщении, обновленная услуга уже доступна на mos.ru.
https://ria.ru/20250603/efimov-2020569016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков
Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов земельных участков
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московским застройщикам упростили подачу заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"2 июня на портале mos.ruпри подаче заявления на выдачу градостроительных планов добавили автоматические онлайн-проверки объектов недвижимости в информационных системах Росреестра, Госинспекции по недвижимости и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Тем самым, по его словам, можно будет проверять наличие на площадке самостроев и объектов капитального строительства, отсутствие проекта планировки территории и изменений, внесенных в городские правила землепользования и застройки для комплексного развития территорий.
Как добавил Ефимов, изменения помогут уменьшить число отказов в выдаче ГПЗУ благодаря информированию уже на этапе заявления. Ранее данные сведения предоставлялись только по результатам рассмотрения заявления, на что требовалось 14 рабочих дней.
Как указывается в сообщении, обновленная услуга уже доступна на mos.ru.