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Ефимов: бизнес выкупил около 6,7 тысячи объектов вне центра Москвы с 2011 г - РИА Новости, 03.06.2025
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11:12 03.06.2025 (обновлено: 12:06 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/efimov-2020569016.html
Ефимов: бизнес выкупил около 6,7 тысячи объектов вне центра Москвы с 2011 г
Ефимов: бизнес выкупил около 6,7 тысячи объектов вне центра Москвы с 2011 г - РИА Новости, 03.06.2025
Ефимов: бизнес выкупил около 6,7 тысячи объектов вне центра Москвы с 2011 г
Малый и средний бизнес за 15 лет выкупил почти 7 тысяч объектов недвижимости в локациях вне центра Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:12:00+03:00
2025-06-03T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес за 15 лет выкупил почти 7 тысяч объектов недвижимости в локациях вне центра Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Это связано с равномерным развитием городской среды и высокой покупательской и деловой активностью в разных районах столицы. Так, с 2011 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города по преимущественному праву около 6,7 тысячи нежилых помещений и зданий общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров за пределами ЦАО", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что в январе-марте текущего года малый и средний бизнес приобрел почти 27 тысяч квадратных метров недвижимости, практически удвоив прошлогодний показатель. Тогда предприниматели выкупили до 100 объектов примерно на 14 тысяч "квадратов".Глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что больше всего помещений с 2011 года бизнес выкупил на юге Москвы – свыше 1 тысячи объектов площадью почти 187 тысяч квадратных метров.Также более 1 тысячи объектов (212 тысяч квадратных метров) выкупили на севере Москвы, 938 помещений (168 тысяч "квадратов") - на юго-западе города, около 820 объектов (148,5 тысячи "квадратов") – на северо-востоке столицы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: бизнес выкупил около 6,7 тысячи объектов вне центра Москвы с 2011 г

Ефимов: с 2011 года бизнес выкупил около 6,7 тысячи объектов вне центра Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес за 15 лет выкупил почти 7 тысяч объектов недвижимости в локациях вне центра Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Это связано с равномерным развитием городской среды и высокой покупательской и деловой активностью в разных районах столицы. Так, с 2011 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города по преимущественному праву около 6,7 тысячи нежилых помещений и зданий общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров за пределами ЦАО", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что в январе-марте текущего года малый и средний бизнес приобрел почти 27 тысяч квадратных метров недвижимости, практически удвоив прошлогодний показатель. Тогда предприниматели выкупили до 100 объектов примерно на 14 тысяч "квадратов".
Глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что больше всего помещений с 2011 года бизнес выкупил на юге Москвы – свыше 1 тысячи объектов площадью почти 187 тысяч квадратных метров.
Также более 1 тысячи объектов (212 тысяч квадратных метров) выкупили на севере Москвы, 938 помещений (168 тысяч "квадратов") - на юго-западе города, около 820 объектов (148,5 тысячи "квадратов") – на северо-востоке столицы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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