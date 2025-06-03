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Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" передали в суд - РИА Новости, 03.06.2025
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17:04 03.06.2025 (обновлено: 17:24 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/delo-2020705883.html
Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" передали в суд
Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" передали в суд - РИА Новости, 03.06.2025
Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" передали в суд
Дело о мошенничестве в Татарстане с "Пушкинскими картами" на 5,75 миллиона рублей передано в суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:04:00+03:00
2025-06-03T17:24:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дело о мошенничестве в Татарстане с "Пушкинскими картами" на 5,75 миллиона рублей передано в суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Татарстане мои коллеги завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, предусмотренных на реализацию программы "Пушкинская карта"… предварительное следствие по уголовному делу окончено, материалы направлены в суд", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, предприниматель вместе со своими знакомыми, один из которых был руководителем фольклорного ансамбля, реализовал преступную схему. Этот творческий коллектив зарегистрировали на специальной онлайн-платформе, а затем начали продажу билетов на его концерты в рамках программы "Пушкинская карта". Всего было реализовано порядка 2,5 тысячи билетов. Однако анонсированные концерты так и не состоялись. Причиненный действиями обвиняемых ущерб бюджету РФ оценивается в 5 миллионов 750 тысяч рублей. "Кроме совершения мошенничества в особо крупном размере предпринимателю и бывшему директору ансамбля вменяется легализация денежных средств. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнила Волк.
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происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
Дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами" передали в суд

МВД: дело о мошенничестве с Пушкинскими картами в Татарстане передано в суд

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дело о мошенничестве в Татарстане с "Пушкинскими картами" на 5,75 миллиона рублей передано в суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Татарстане мои коллеги завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, предусмотренных на реализацию программы "Пушкинская карта"… предварительное следствие по уголовному делу окончено, материалы направлены в суд", - написала Волк в Telegram-канале.
По версии следствия, предприниматель вместе со своими знакомыми, один из которых был руководителем фольклорного ансамбля, реализовал преступную схему. Этот творческий коллектив зарегистрировали на специальной онлайн-платформе, а затем начали продажу билетов на его концерты в рамках программы "Пушкинская карта". Всего было реализовано порядка 2,5 тысячи билетов. Однако анонсированные концерты так и не состоялись. Причиненный действиями обвиняемых ущерб бюджету РФ оценивается в 5 миллионов 750 тысяч рублей.
"Кроме совершения мошенничества в особо крупном размере предпринимателю и бывшему директору ансамбля вменяется легализация денежных средств. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнила Волк.
Реклама Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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ПроисшествияРоссияИрина Волк
 
 
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