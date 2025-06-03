https://ria.ru/20250603/delo--2020628565.html

СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области

СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.06.2025

СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по автомобилю в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщила... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:57:00+03:00

2025-06-03T11:57:00+03:00

2025-06-03T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по автомобилю в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело в связи с ранением мирной жительницы в результате преступления украинских боевиков в Курской области… Действия военнослужащих Украины квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт", - сказала она. По данным следствия, вечером 23 мая украинские военнослужащие, используя FPV-дрон, прицельно атаковали гражданский автомобиль в курском селе Артюшково. На допросе пострадавшая рассказала следователям, что ехала домой из Рыльска в деревню Кекино, во время движения в селе Артюшково машину атаковал дрон, ударив в переднюю часть автомобиля, женщина получила ранение и потеряла сознание. В настоящее время следователями осмотрен автомобиль и назначены судебные экспертизы для оценки причиненного ущерба. Следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия