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СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/delo--2020628565.html
СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области
СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.06.2025
СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по автомобилю в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщила... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:57:00+03:00
2025-06-03T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по автомобилю в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело в связи с ранением мирной жительницы в результате преступления украинских боевиков в Курской области… Действия военнослужащих Украины квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт", - сказала она. По данным следствия, вечером 23 мая украинские военнослужащие, используя FPV-дрон, прицельно атаковали гражданский автомобиль в курском селе Артюшково. На допросе пострадавшая рассказала следователям, что ехала домой из Рыльска в деревню Кекино, во время движения в селе Артюшково машину атаковал дрон, ударив в переднюю часть автомобиля, женщина получила ранение и потеряла сознание. В настоящее время следователями осмотрен автомобиль и назначены судебные экспертизы для оценки причиненного ущерба. Следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html
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курская область, россия, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ в Курской области

Дело завели после атаки ВСУ на машину в Курской области, где пострадала женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по автомобилю в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в связи с ранением мирной жительницы в результате преступления украинских боевиков в Курской области… Действия военнослужащих Украины квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт", - сказала она.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ в Курске
Вчера, 11:36
По данным следствия, вечером 23 мая украинские военнослужащие, используя FPV-дрон, прицельно атаковали гражданский автомобиль в курском селе Артюшково. На допросе пострадавшая рассказала следователям, что ехала домой из Рыльска в деревню Кекино, во время движения в селе Артюшково машину атаковал дрон, ударив в переднюю часть автомобиля, женщина получила ранение и потеряла сознание.
В настоящее время следователями осмотрен автомобиль и назначены судебные экспертизы для оценки причиненного ущерба.
Следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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