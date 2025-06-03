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В Чебоксарах завели дело о халатности после гибели ребенка на пляже

В Чебоксарах завели дело о халатности после гибели ребенка на пляже - РИА Новости, 03.06.2025

В Чебоксарах завели дело о халатности после гибели ребенка на пляже

Бывший заместитель директора - главный инженер АО "Инженерная защита" в Чебоксарах предстанет перед судом по обвинению в халатности, в результате которой... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:41:00+03:00

2025-06-03T12:41:00+03:00

2025-06-03T12:52:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Бывший заместитель директора - главный инженер АО "Инженерная защита" в Чебоксарах предстанет перед судом по обвинению в халатности, в результате которой утонула девочка-подросток, а на другого ребенка упал "пляжный гриб", сообщила прокуратура Чувашии. Организация "Инженерная защита" в рамках заключенного муниципального контракта отвечала за содержание чебоксарских пляжей, в том числе организацию безопасного на них нахождения. Днем 13 июня 2024 года в ходе купания на Центральном пляже Чебоксар утонула 13-летняя девочка. Установлено, что одной из причин гибели ребенка стало ненадлежащее исполнение обвиняемым своих должностных обязанностей. Главный инженер был ответственным за организацию безопасного отдыха граждан на пляже, в том числе за установку и осуществление контроля нахождения буев, обозначающих разрешенную зону купания. "Вследствие ненадлежащего крепления буев они под влиянием течения и ветра сместились в сторону резкого понижения дна на глубину до 6 метров, в результате чего границы безопасной зоны купания расположились над свалом, куда и провалилась малолетняя девочка", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщает прокуратура Чувашии, обвиняемый также являлся ответственным за организацию безопасного отдыха на Левобережном пляже Чебоксар, однако не обеспечил проведение детального обследования находящихся на пляже теневых навесов. В результате 22 июня 2024 года на 9-летнего ребенка упал находившийся в аварийном состоянии "пляжный гриб", мальчик получил травмы средней тяжести. В отношении главного инженера было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "После изучения материалов дела прокуратура района направила их для рассмотрения по существу в Московский районный суд города Чебоксары", - подчеркивается в сообщении.

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происшествия, чебоксары, россия