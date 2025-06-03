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Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров - РИА Новости, 03.06.2025
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09:00 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/buryatiya-2020592390.html
Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров - РИА Новости, 03.06.2025
Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров
Семь лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:00:00+03:00
2025-06-03T09:00:00+03:00
республика бурятия
россия
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 3 июн - РИА Новости. Семь лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено три возгорания в Еравнинском и Хоринском районах. "Ликвидировано семь очагов в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 44 834 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что на утро вторника в регионе действует 12 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Селенгинском и Хоринском районах на общей площади более 72,7 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает 530 человек, задействовано 79 единиц лесопожарной техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков и министр природных ресурсов России Александр Козлов провели совещание, на котором глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о ситуации с лесными и ландшафтными пожарами в Бурятии и сообщил, что в ближайшие сутки в регионе планируется потушить пять возгораний на общей площади 42,3 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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республика бурятия, россия, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Республика Бурятия, Россия, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась на 44 834 га

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 3 июн - РИА Новости. Семь лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено три возгорания в Еравнинском и Хоринском районах.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"Ликвидировано семь очагов в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 44 834 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на утро вторника в регионе действует 12 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Селенгинском и Хоринском районах на общей площади более 72,7 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
На тушении работает 530 человек, задействовано 79 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков и министр природных ресурсов России Александр Козлов провели совещание, на котором глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о ситуации с лесными и ландшафтными пожарами в Бурятии и сообщил, что в ближайшие сутки в регионе планируется потушить пять возгораний на общей площади 42,3 тысячи гектаров.
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Республика БурятияРоссияАлександр Куренков (МЧС)Александр Козлов (глава Минприроды)Алексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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