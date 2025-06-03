https://ria.ru/20250603/buryatiya-2020592390.html

Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров - РИА Новости, 03.06.2025

Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась почти 45 тысяч гектаров

Семь лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:00:00+03:00

2025-06-03T09:00:00+03:00

2025-06-03T09:00:00+03:00

республика бурятия

россия

александр куренков (мчс)

александр козлов (глава минприроды)

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 3 июн - РИА Новости. Семь лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено три возгорания в Еравнинском и Хоринском районах. "Ликвидировано семь очагов в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 44 834 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что на утро вторника в регионе действует 12 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Селенгинском и Хоринском районах на общей площади более 72,7 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает 530 человек, задействовано 79 единиц лесопожарной техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков и министр природных ресурсов России Александр Козлов провели совещание, на котором глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о ситуации с лесными и ландшафтными пожарами в Бурятии и сообщил, что в ближайшие сутки в регионе планируется потушить пять возгораний на общей площади 42,3 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591583.html

республика бурятия

россия

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республика бурятия, россия, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия