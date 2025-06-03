https://ria.ru/20250603/biryukov-2020597120.html

На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта

На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта - РИА Новости, 03.06.2025

На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене почти 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:40:00+03:00

2025-06-03T09:40:00+03:00

2025-06-03T09:40:00+03:00

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

мкад

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене почти 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что среди крупных участков - МКАД, где пройдет ремонт, также среди объектов заявлены: транспортная развязка "Варшавская", внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку. Бирюков уточнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

https://ria.ru/20250517/moskva-2017548664.html

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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, мкад