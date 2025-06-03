https://ria.ru/20250603/biryukov-2020597120.html
На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта
На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта - РИА Новости, 03.06.2025
На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене почти 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:40:00+03:00
2025-06-03T09:40:00+03:00
2025-06-03T09:40:00+03:00
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
мкад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812827801_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_26b624a296e696764d1555032aaced8b.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене почти 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что среди крупных участков - МКАД, где пройдет ремонт, также среди объектов заявлены: транспортная развязка "Варшавская", внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку. Бирюков уточнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
https://ria.ru/20250517/moskva-2017548664.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812827801_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_81ac89e7de114729d37ec44bf2c42699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, мкад
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, МКАД
На МКАД обновят около миллиона квадратных метров асфальта
Бирюков: около 1 млн квадратных метров асфальта обновят на МКАД
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене почти 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков
.
Заммэра рассказал, что среди крупных участков - МКАД, где пройдет ремонт, также среди объектов заявлены: транспортная развязка "Варшавская", внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку.
Бирюков уточнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.