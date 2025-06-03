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Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области
Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области - РИА Новости, 03.06.2025
Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области
Украинские беспилотники атаковали школу, здание администрации и дом культуры в Большесолдатском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:42:00+03:00
2025-06-03T11:42:00+03:00
2025-06-03T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
большесолдатский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 июн – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали школу, здание администрации и дом культуры в Большесолдатском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории. Вчера вечером в Большесолдатском районе вражеские БПЛА атаковали здание администрации муниципалитета. Целенаправленные удары пришлись также на школу и ДК в селе Скородном. Все здания повреждены", - сообщил Хинштейн. Уточняется, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. "Враг продолжает свои бесчеловечные атаки по гражданской инфраструктуре. Обращаюсь к каждому жителю региона: пожалуйста, будьте крайне внимательны и соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
большесолдатский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, большесолдатский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Большесолдатский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области
Хинштейн: дроны ВСУ атаковали школу в Большесолдатском районе Курской области