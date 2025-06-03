https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020623718.html

Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области

Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области - РИА Новости, 03.06.2025

Украинские беспилотники атаковали школу в Курской области

Украинские беспилотники атаковали школу, здание администрации и дом культуры в Большесолдатском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:42:00+03:00

2025-06-03T11:42:00+03:00

2025-06-03T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

большесолдатский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 июн – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали школу, здание администрации и дом культуры в Большесолдатском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории. Вчера вечером в Большесолдатском районе вражеские БПЛА атаковали здание администрации муниципалитета. Целенаправленные удары пришлись также на школу и ДК в селе Скородном. Все здания повреждены", - сообщил Хинштейн. Уточняется, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. "Враг продолжает свои бесчеловечные атаки по гражданской инфраструктуре. Обращаюсь к каждому жителю региона: пожалуйста, будьте крайне внимательны и соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя!" - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

большесолдатский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, большесолдатский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины